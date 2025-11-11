Rogue y Gambit llegarán a Marvel Rivals en la temporada 5 – fecha de lanzamiento y primeros detalles

La nueva temporada de este aún popular —aunque ya no tan popular— título multijugador competitivo basado en los cómics de Marvel tendrá «el amor» como tema principal. Gracias a un tráiler oficial podemos confirmar un rumor de hace semanas y es que los dos nuevos personajes que se sumarán en la temporada 5 de Marvel Rivals serán Rogue y Gambit.

Ya podemos ver cómo serán los diseños de ambos en un nuevo tráiler. Este revela que todo estaba listo para el matrimonio entre ambos X-Men en la Isla viviente Krakoa, cuando una catástrofe cósmica arruinó sus planes.

El mismo tráiler revela que la fecha de inicio de la temporada 5 de Marvel Rivals será el viernes 14 de noviembre de 2025 y ese mismo día se unirá Gambit al elenco. Rogue se unirá a mitad de temporada.

Respecto a los roles que tendrán los nuevos personajes. Gambit será un Estratega. (aunque las filtraciones decían que iba a ser Duelista). Se había dicho que Rogue sería una estratega, pero ahora dudamos de esto.

Otras novedades de la temporada 5

Nuevo modo Aniquilación de 18 contra 18 en el mapa Gran Jardín (27 de noviembre)

de 18 contra 18 en el mapa Gran Jardín (27 de noviembre) Times Square , un mapa social sin combate.

, un mapa social sin combate. Celebración del primer aniversario del juego (27 de noviembre) con regalos como 2500 Unidades y una skin legendaria para Jeff

Nuevas skins de aniversario.

El progreso cruzado entre diferentes plataformas llegará esta temporada.

Nuevos accesorios

Regresarán algunas viejas habilidades de equipo (Team-up).

Nuevas habilidades de equipo y ajustes a las existentes

Ajustes de balance a varios personajes. Mejoras a La Mole, Hulk, Peni Parker, Capitán América y Cloak & Dagger

Pueden ver una charla a fondo sobre todas las novedades en este video.

Marvel Rivals es un juego gratis que está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.