Rogue y Gambit llegarán a Marvel Rivals en la temporada 5 – fecha de lanzamiento y primeros detalles

Por Julian Ramirez
La nueva temporada de este aún popular —aunque ya no tan popular— título multijugador competitivo basado en los cómics de Marvel tendrá «el amor» como tema principal. Gracias a un tráiler oficial podemos confirmar un rumor de hace semanas y es que los dos nuevos personajes que se sumarán en la temporada 5 de Marvel Rivals serán Rogue y Gambit.

Ya podemos ver cómo serán los diseños de ambos en un nuevo tráiler. Este revela que todo estaba listo para el matrimonio entre ambos X-Men en la Isla viviente Krakoa, cuando una catástrofe cósmica arruinó sus planes.

El mismo tráiler revela que la fecha de inicio de la temporada 5 de Marvel Rivals será el viernes 14 de noviembre de 2025 y ese mismo día se unirá Gambit al elenco. Rogue se unirá a mitad de temporada.

Respecto a los roles que tendrán los nuevos personajes. Gambit será un Estratega. (aunque las filtraciones decían que iba a ser Duelista). Se había dicho que Rogue sería una estratega, pero ahora dudamos de esto.

Otras novedades de la temporada 5

  • Nuevo modo Aniquilación de 18 contra 18 en el mapa Gran Jardín (27 de noviembre)
  • Times Square, un mapa social sin combate.
  • Celebración del primer aniversario del juego (27 de noviembre) con regalos como 2500 Unidades y una skin legendaria para Jeff
  • Nuevas skins de aniversario.
  • El progreso cruzado entre diferentes plataformas llegará esta temporada.
  • Nuevos accesorios
  • Regresarán algunas viejas habilidades de equipo (Team-up).
  • Nuevas habilidades de equipo y ajustes a las existentes
  • Ajustes de balance a varios personajes. Mejoras a La Mole, Hulk, Peni Parker, Capitán América y Cloak & Dagger

Pueden ver una charla a fondo sobre todas las novedades en este video.

Marvel Rivals es un juego gratis que está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

