Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix comparte detalles del juego y su tráiler de lanzamiento

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven es un remake completo en 3D del clásico RPG japonés Romancing SaGa 2, lanzado originalmente en 1993. Esta nueva versión conserva la épica historia de las guerras entre el Imperio de Varennes y los Siete Héroes, así como las mecánicas de juego únicas de la saga, como los «Glimmers» y las «Formaciones». Ahora, Square Enix ha compartido el tráiler de lanzamiento de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven?

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC vía Steam y su fecha de lanzamiento es el jueves 24 de octubre del 2024. El remake de Romancing SaGa 2: introduce diversas novedades y mejoras. Entre estas destacan nuevos personajes jugables, como los Guardias Imperiales y los Cazadores. Además, el ‘remake’ le da a personajes secundarios un peso mayor en la historia. El remake de Romancing SaGa 2 amplía el contenido post juego. Entre este contenido se incluye enfrentamientos épicos contra los Siete Héroes en su forma más poderosa y una batalla inédita contra las temibles Termitas. En cuanto a la jugabilidad, se han refinado los sistemas de combate y crecimiento de los personajes, y se ha añadido un modo de dificultad adicional para los jugadores más experimentados.

Adicionalmente, el juego presenta un mundo vasto y detallado en 3D con personajes carismáticos y una historia envolvente. Además, en Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven el sistema de herencia permite al jugador tomar decisiones importantes que influyen en el desarrollo de la historia. Otras características notables incluyen la posibilidad de desarrollar nuevas armas y hechizos, así como la personalización de las formaciones de combate.

¿Cuál es la historia Romancing SaGa 2?

En un mundo asolado por demonios, siete héroes legendarios lograron expulsar a las fuerzas del mal y restaurar la paz. Sin embargo, su repentina desaparición sumió al mundo en un nuevo ciclo de incertidumbre. Siglos más tarde, cuando la tranquilidad se ve nuevamente amenazada, la leyenda de los siete héroes resurge con fuerza. La historia de Romancing SaGa 2 se centra en Gerard, un joven príncipe que asciende al trono tras la trágica muerte de su padre y hermano.

A lo largo de su travesía, deberá tomar decisiones cruciales que determinarán el destino de su reino y de todo el mundo.

Heredando el reino de Avalon, Gerard se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevarán a descubrir un oscuro secreto sobre los siete héroes y su legado. Motivado por la venganza y la necesidad de proteger su reino, Gerard emprende un viaje épico para enfrentar a los poderosos enemigos que buscan sumir al mundo en el caos.

Vía: Gemtasu

Fuente: Square Enix en YouTube