Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, ya puedes descargar un demo gratis

Antes del próximo lanzamiento de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, los jugadores interesados pueden descargar un demo gratuito del juego. A su vez, Square Enix también compartió un nuevo tráiler en vísperas del Tokyo Game Show 2024. El demo permite a los jugadores hacerse una idea de la mecánica y más con un determinado segmento del juego. Además, todo el progreso se transfiere a la versión completa.

Romancing SaGa 2, el exitoso RPG que vendió más de 1 millón de copias tras su lanzamiento en 1993 en Japón, volverá el 24 de octubre como un ‘remake’ HD completo. Desarrollado por el equipo detrás de Trials of Mana, este ‘remake’ e historia contarán con gráficos modernos, una jugabilidad estratégica reelaborada y varias mejoras que deleitarán tanto a los fanáticos de SaGa como a los recién llegados.

En Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, los jugadores se embarcan en una aventura multigeneracional para proteger y expandir su imperio. Después de que la patria es atacada por uno de los legendarios Siete Héroes, se desarrollará una historia ramificada de venganza y redención en la que el jugador deberá luchar para proteger todo lo que ama. Con el sistema de escenarios de forma libre por el que es conocida la franquicia SaGa, las decisiones del jugador afectarán el desarrollo de la historia, incluido quién hereda el trono imperial con cada generación sucesiva.

Con las composiciones originales y reorganizadas del legendario Kenji Ito (conocido por su trabajo en la franquicia SaGa –en particular SaGa Frontier— y la serie Mana), voces en off en japonés e inglés, el sistema de línea de tiempo –que agrega un nuevo giro a las batallas estratégicas– nuevas mecánicas de juego y más, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven es un juego imprescindible para los entusiastas de los RPG.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sale para PS5, PS4, Switch y PC (Steam) el 24 de octubre de 2024.