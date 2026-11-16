Romancing SaGa 3: Destinies United, esta es la fecha de lanzamiento del nuevo JRPG de Square Enix

Romancing SaGa 3 debutó en 1995 para la consola Super Famicom y posteriormente recibió una versión remasterizada en noviembre de 2019 para diversas plataformas. Ahora, Square Enix prepara el lanzamiento de Romancing SaGa 3: Destinies United, un remake completo en 3D con nueva jugabilidad, música con nuevos arreglos y actuación de voz completa. Los detalles sobre su nueva fecha de estreno y las condiciones de reserva fueron comunicados por el productor del juego, Shinichi Tatsuke.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Romancing SaGa 3: Destinies United?

Square Enix adelantó el estreno de Romancing SaGa 3: Destinies United del 16 de febrero al 4 de febrero de 2027 para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Xbox on PC. Sin embargo, la versión de PC a través de Steam llegará un día después, el 5 de febrero de 2027. Asimismo, quienes adquieran la edición Digital Deluxe contarán con 72 horas de acceso anticipado. Está iniciará a partir del 1 de febrero en consolas y el 2 de febrero en Steam.

Debido a este cambio, las reservas digitales actuales para Nintendo Switch y Switch 2 serán canceladas y deberán realizarse nuevamente alrededor del 26 de noviembre. En las demás plataformas las reservas continúan activas con normalidad. Además, el incentivo de reserva pasará a ser un set de accesorios disponible hasta el 15 de febrero en consolas y el 17 de febrero en Steam.

¿Cuál es la historia de Romancing SaGa 3: Destinies United?

La historia de Romancing SaGa 3 se desarrolla en un mundo afectado por un ciclo cósmico devastador llamado el Ascenso de Morastrum. Este ocurre cada 300 años y acaba con la vida de todos los nacidos ese año, salvo por un único sobreviviente conocido como el Niño del Destino. Poco más de una década después de la última catástrofe, los Cuatro Siniestros han regresado para reabrir las Puertas del Abismo. Los jugadores podrán elegir entre ocho protagonistas unidos por el destino —Mikhail, Monika, Katarina, Khalid, Julian, Thomas, Sarah y Ellen—, reclutar hasta 20 compañeros y decidir qué tierras visitar y en qué orden enfrentar a los enemigos.

Fuente: サガ公式チャンネル