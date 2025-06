Romeo is a Dead Man es el nuevo juego de SUDA 51 con Grasshopper Manufacture 

Durante el State of Play de junio de 2025, Grasshopper Manufacture —desarrolladora japonesa responsable de Killer 7, No More Heroes y Shadows of the Damned— reveló su nuevo juego llamado Romeo Is a Dead Man. Este juego será el primer trabajo cien porciento original del estudio liderado por Goichi Suda (SUDA 51) desde que se independizó de Marvelous y Gung-Ho.

Romeo Is a Dead Man cuenta con un enfoque singular, el cual Grasshopper Manufacture define como “acción sangrienta” (Bloody Action). Es así que en este juego, los jugadores podrán alternar entre un arsenal diverso de armas, enfrentar, destruir enemigos, y experimentar un alto nivel de violencia gráfica y acción intensa.

¿Cuándo sale y cómo es Romeo Is a Dead Man?

Romeo Is a Dead Man es un juego de acción de ciencia ficción “ultra-violento”, el cual según su primer saldrá posiblemente en algún momento del 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC (vía Steam). Goichi Suda, director general, guionista y productor de Grasshopper Manufacture, compartió sus perspectivas sobre el desarrollo de Romeo Is a Dead Man. SUDA destacó la trayectoria de casi 30 años de la compañía en el desarrollo de “juegos de acción supersangrientos”. Respecto al título del juego, SUDA mencionó la búsqueda de una abreviatura adecuada para el juego en redes sociales, barajando opciones como “RomeDead”, “RomeMan” o “IsA”.

Ken Yamazaki, quien tambien trabajó junto a SUDA en No More Heroes 3, regresa a colaborar junto a SUDA 51.

Suda también hizo referencia al proceso de desarrollo actual, contrastándolo con las prácticas de antaño. Subrayó el compromiso del equipo de desarrollo, el cual trabaja “a plena fuerza” para finalizar el juego, pero con un énfasis contemporáneo en asegurar que el personal tenga “suficiente tiempo para descansar y recuperarse adecuadamente”, a diferencia de las antiguas jornadas intensivas.

¿Cuál es la historia de Romeo Is a Dead Man?

Ahor que sabemnos cuándo sale repasemos cuál es la historia de Romeo Is a Dead Man.

La historia de Romeo Is a Dead Man presenta a Romeo Stargazer, un agente especial espacio-tiempo del FBI, el cual al encontrarse al borde de la muerte se convierte —gracias a un invento de su abuelo— en “Dead Man”. Este es un individuo en un estado liminal entre la vida y la muerte. Su misión principal es perseguir a los fugitivos más buscados del espacio-tiempo a través de múltiples universos.

Equipado con una máscara y un atuendo especializado conocido como “Dead Gear”, Romeo Stargazer se ve inmerso en esta misión después de que el continuo espacio-tiempo se ve fracturado por una paradoja temporal generada por un científico. Su estado de “Dead Man” le permite existir simultáneamente como vivo y muerto, una condición fundamental para su papel como cazador de fugitivos.

Fuente: Grasshopper Archives en YouTube