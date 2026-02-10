Romeo Is a Dead Man – Reseña (PC)

Apenas a mitad del 2025 conocimos el primer adelanto de Romeo Is a Dead Man, juego que ha estado en desarrollo en Grasshopper Manufacture desde el 2022. También, cabe resaltar que este es el primer título cien por ciento original de la desarrolladora japonesa desde el 2011. Así que en nuestra reseña de Romeo Is a Dead Man, les contaremos cómo Grasshopper Manufacture ha plasmado toda su libertad creativa en su nuevo juego de la serie Kill the Pass.

Una historia interesante, pero difícil de digerir

La historia del juego sigue a Romeo Stargazer, un joven ayudante del sheriff de Deadford, al cual le apasiona hablar de teorías de conspiración tanto como de la mujer que le robó el corazón. Romeo tiene una vida “normal”, pero todo comienza a cambiar desde el momento en que conoce a Juliet Dendrobium. Ella es la figura central en la vida de Romeo Stargazer, quien la rescató tras hallarla inconsciente a las afueras de Deadford. Su romance se ha forjado entre citas en cafeterías, las cuales se pueden ver a lo largo del juego. .

La historia de Romeo Is a Dead Man inicia cuando nuestro protagonista, tras intentar ayudar a una persona en peligro, es atacado por una criatura. Como consecuencia de este incidente, Romeo pierde su brazo derecho y la mitad de su rostro. Sin embargo, es rescatado de la muerte por su abuelo, Benjamin Stargazer. Él es un científico excéntrico que lo devuelve a la vida como un “DeadMan” (hombre muerto), inyectando una sustancia directamente en la parte del cráneo donde perdió su ojo. Debido a este acontecimiento, Romeo es reclutado por la rama del FBI encargada de investigar hechos que afectan el espacio-tiempo. Su misión principal consiste en viajar a través de las líneas temporales fragmentadas para localizar y eliminar a versiones alternas de Juliet. Esta es la misma mujer amnésica de quien Romeo quedó perdidamente enamorado y que se ha convertido en una amenaza de origen incierto.

Solo hay dos tragedias en esta vida: una es no conseguir lo que uno quiere y la otra es conseguirlo

Mientras visitamos diferentes lugares en el espacio-tiempo, la historia se desarrolla a bordo de la nave espacial Last Night. Aquí, el protagonista convive con una tripulación de personajes singulares. Entre estos se encuentra su hermana y otros agentes federales. Cabe resaltar que algunos de estos personajes provienen o hacen referencia a otros de juegos como The Silver Case.

La historia avanza a medida que conocemos más sobre la relación tóxica y compleja entre Romeo y Juliet. Adicionalmente, a través de secuencias de sueños y pesadillas, el juego explora el pasado de ambos personajes. Aunque los detalles y elementos de la historia se presentan de forma deliberadamente ambigua. Todo esto aderezado con el extravagante humor de SUDA 51. Mientras que a la vez, se abordan temas como la religión, la política, el rakugo y hasta la desensibilización ante la muerte. Esto está representado en el ciclo de resurrección de Romeo, quien sufre una metamorfosis dolorosa cada vez que fracasa en su misión, solo para ser devuelto al combate de manera inmediata.

No necesitarán un botón de parry en esta ocasión

Para recuperarnos de algunos estados alterados necesitaremos ejecutar este comando.

El corazón de la jugabilidad de Romeo is a Dead Man se divide en dos fases. La exploración de niveles con combate de acción y resolución de acertijos y la gestión en el centro de mando (Last Night). Durante las misiones, el jugador dispone de un arsenal de ocho armas: cuatro de combate cuerpo a cuerpo y cuatro de largo alcance. Entre ellas destacan la katana Spazer, la espada pesada Star Destroyer, la escopeta Diaspora y el lanzacohetes Yggdrasil. El combate con dos botones para ataques básicos (débil y fuerte) llenan un medidor de sangre, permitiendo ejecutar movimientos especiales denominados Bloody Summer. Estos ataques no solo causan una gran cantidad de daño. Ya que también recuperan salud al ser ejecutados.

Si bien el combate de Romeo Is a Dead Man es bastante sencillo, el juego cuenta con una mecánica única donde podemos usar a los “Bastards”. Estas son criaturas que pueden ser cultivadas en un jardín dentro de la nave, fusionadas y posteriormente invocadas en combate. Los “Bastards” actúan de forma autónoma realizando tareas específicas como generar tornados, emitir descargas eléctricas, ralentizar el tiempo en una zona específica y hasta congelar a un grupo de enemigos por un tiempo limitado.

Un viaje a través del tiempo… en espacios pequeños

El Subespacio es un área de acertijos abstractos necesarios para desbloquear barreras en los niveles principales.

En cuanto al diseño de niveles, cada capítulo de Romeo Is a Dead Man se sitúa en una época distinta, como un centro comercial de los años 80, un asilo, un centro comercial o una granja de un culto. Los niveles son sencillos y lineales y la mecánica de cada nivel —sin ser siempre la misma— se divide entre escenarios con batallas con algunos subjefes —los cuales se repiten con frecuencia— y el enemigo final. Adicionalmente, al igual que en No More Heroes, cada escenario resuena con el arco argumental del jefe final que vamos a enfrentar.

El sistema de forja de recursos «Sentrey» resulta poco intuitivo para el usuario y es una gran ayuda para el progreso del juego.









Esto lo aprovecha Grasshopper Manufacture de manera perfecta con la excusa de los viajes en el tiempo para entregar diferentes escenarios ambientados de manera perfecta con las composiciones lideradas por Nobuaki Kaneko, quien también participó en NMH 3. Entre las misiones, el jugador accede a la nave Last Night y cambia la perspectiva del juego a un estilo RPG de 16 bits, un recurso que Grasshopper ya había usado en NMH 2.

No todo se soluciona con violencia

En la nave se llevan a cabo actividades secundarias como cocinar una amplia variedad de Katsu curry para obtener beneficios temporales en la batalla o la exploración, comprar o vender objetos, apostar recursos reviviendo batallas con anteriores jefes y hasta un minijuego para hablar con la enfermera de la Last Night, la cual tiene un diseño parecido a Komugi de The Soul Taker.

Por otro lado, la progresión de Romeo no se realiza mediante el clásico y aburrido menú de árbol de desarrollo. En Romeo Is a Dead Man, nuestro progreso o mejora de estadísticas se hace por medio de un minijuego inspirado en el diseño de Pac-Man. El jugador debe canjear la Flusión Esmeralda que recolecta para abrirse paso por este mapa y desbloquear mejoras de estadísticas, como la velocidad de recarga o el aumento de los puntos de vida y hasta la cantidad de Bloody Summer que se pueden ejecutar.

Música, amor, violencia y humor

Los enfrentamientos contra los jefes finales en Romeo Is a Dead Man son, sin lugar a dudas, el pico de dificultad del nuevo juego de Grasshopper Manufacture. Cada capítulo culmina con una batalla contra una versión de Juliet o una criatura gigantesca. Estos encuentros están diseñados para obligar al jugador a dominar todas las mecánicas aprendidas, incluyendo los patrones de ataque de los enemigos y la gestión de los objetos de apoyo y los “Bastards”.

Adicionalmente, los jefes poseen barras de salud extensas y, faltando un cuarto de esta, se vuelven más impredecibles; sus patrones cambian y agregan nuevos ataques. Como es ya costumbre del estudio de SUDA 51, los enfrentamientos con jefes en Romeo Is a Dead Man destacan por sus temas musicales. Estos, como es costumbre en los juegos del estudio de SUDA 51, son una mezcla de géneros que incorpora temas con interpretaciones vocales para los jefes y diferentes ritmos para cada escenario del juego acorde al año en el que se desarrolla en ese momento la historia y en la personalidad del jefe final.

No hay que ser perfecto para tener personalidad

Romeo Is a Dead Man tiene también aspectos negativos. Uno de estos es sin duda los primeros niveles del juego, los cuales son lentos y difíciles de manejar debido a que el armamento inicial carece de potencia suficiente. Sumado a esto, el campo de visión es reducido y no puede ajustarse. Así que en algunas ocasiones, esto provoca que el jugador sea atacado por enemigos que no puede ver.

Además, a nivel técnico —teniendo en cuenta que no es un juego de gran presupuesto—, el título abusa de la reutilización de escenarios y activos visuales en las secciones de transición. También, la variedad de enemigos no llega a ser sorprendente y hay momentos en los que la saturación de efectos visuales compromete el rendimiento técnico. A pesar de esto, el juego se encuentra mejor optimizado que muchos de los lanzamientos que el estudio japonés hizo, sin ser ellos también los editores del juego.

La presentación visual de Romeo is a Dead Man es una mezcla de medios. El juego alterna constantemente entre gráficos generados por el motor, sprites en 2D, cómics en movimiento e incluso secuencias en stop motion. Esta variedad estética se extiende a los menús del juego. Por ejemplo, al entrar en la tienda de objetos, la fuente, los efectos de sonido y la disposición visual cambian para imitar el estilo de The Silver Case. Además, en Romeo Is a Dead Man hay sonidos y pequeños guiños a otros juegos del estudio de SUDA 51.

Grasshopper Unleash

Aunque el papel de Goichi Suda en Romeo Is a Dead Man es el de productor y escritor, es innegable que su identidad creativa impregna cada sección. El juego manifiesta su característico estilo “punk” a través de la forma irreverente en que es contada su historia. Toda esta carga visual es acompañada de diálogos cargados de filosofía, elementos de cultura pop y una estructura que rompe frecuentemente la cuarta pared. Esto sin dejar de lado las influencias directas de los gustos personales del SUDA 51, como referencias a la filosofía de los Newtypes de Gundam y citas literarias de Oscar Wilde. Finalmente, aquellos que ya estén acostumbrados al estilo de SUDA encontrarán en Romeo Is a Dead Man el ya clásico uso de la violencia estética, el humor absurdo y la inclusión de personajes con rasgos psicológicos extremos.

Romeo Is a Dead Man no es uno de esos juegos que se puedan recomendar con facilidad, pero es bueno ver que el estilo de SUDA 51 y su legado siguen vivos a través de su equipo y de Romeo Is a Dead Man, el juego con mayor libertad creativa a la fecha de Grasshopper Manufacture.

Reseña hecha con una copia digital de Romeo Is a Dead Man para PC (Steam) brindada por Grasshopper Manufacture.