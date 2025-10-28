El RPG de terror Look Outside recibe mucho contenido nuevo en su actualización final gratis

El mes de las brujas está a punto de terminar y si no han decidido a qué juego de terror van a dedicar los últimos días de la temporada de Halloween, les tenemos una excelente recomendación. El RPG de supervivencia y terror Look Outside —cuya reseña pueden encontrar aquí— no solo cuenta con monstruos aterradores, una trama misteriosa y una ambientación que nos llena de miedo (y un gran precio), sino que acaba de recibir una actualización gratis 2.0 con mucho más contenido: la «visión final» del juego.
De acuerdo al desarrollador René Rother y la distribuidora Devolver Digital, esta actualización agrega los siguientes elementos.
- Nuevos finales
- Modo desafío ‘Cursed’ de más dificultad
- Nuevas interacciones
- Nuevas zonas
- Nuevas misiones
- Docenas de nuevos monstruos
- Nuevos jefes
- Nuevos secretos
Pueden ver un tráiler con detalles sobre las novedades a continuación.
Como ya dijimos, la actualización 2.0 ‘Visión final’ de Look Outside es gratis. Si aún no han jugado este gran título o no lo conocían, es el mejor momento para darle una oportunidad porque además del nuevo contenido, tiene una rebaja del 30% en Steam hasta el 3 de noviembre de 2025.