Videojuegos

El RPG de terror Look Outside recibe mucho contenido nuevo en su actualización final gratis

Una última mirada.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

El mes de las brujas está a punto de terminar y si no han decidido a qué juego de terror van a dedicar los últimos días de la temporada de Halloween, les tenemos una excelente recomendación. El RPG de supervivencia y terror Look Outsidecuya reseña pueden encontrar aquí— no solo cuenta con monstruos aterradores, una trama misteriosa y una ambientación que nos llena de miedo (y un gran precio), sino que acaba de recibir una actualización gratis 2.0 con mucho más contenido: la «visión final» del juego.

De acuerdo al desarrollador René Rother y la distribuidora Devolver Digital, esta actualización agrega los siguientes elementos.

- Publicidad -
  • Nuevos finales
  • Modo desafío ‘Cursed’ de más dificultad
  • Nuevas interacciones
  • Nuevas zonas
  • Nuevas misiones
  • Docenas de nuevos monstruos
  • Nuevos jefes
  • Nuevos secretos

Pueden ver un tráiler con detalles sobre las novedades a continuación.

Como ya dijimos, la actualización 2.0 ‘Visión final’ de Look Outside es gratis. Si aún no han jugado este gran título o no lo conocían, es el mejor momento para darle una oportunidad porque además del nuevo contenido, tiene una rebaja del 30% en Steam hasta el 3 de noviembre de 2025.

Más juegos indies en GamerFocus

 El RPG de terror Look Outside recibe mucho…
Tendremos un nuevo juego basado en la película…
Silly Polly Beast – Reseña (PS5)
El juego de Terrifier ya tiene fecha de…
El juego de terror Fear The Spotlight está…
Estas son las nuevas skins de Cheryl Mason,…
Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control
Tendremos un nuevo juego basado en la película Actividad Paranormal en 2026
Silly Polly Beast – Reseña (PS5)
Guía para clonar Pokémon Shiny / Brillante en Leyendas Pokémon: Z-A
Los increíbles beneficios de los juegos Brain Age/Training
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control
No hay comentarios

Lo último

Algo Malo Va a Pasar evento halloween
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Octubre)
Videojuegos
Plantas Vs. Zombies Trasplantado: guía para desbloquear el escenario de China
Videojuegos
Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del cementerio
Videojuegos
Plantas Vs. Zombies Trasplantado – Reseña (Xbox Series)