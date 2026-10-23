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El RPG de terror Look Outside ya tiene fecha de lanzamiento en consolas

No mires afuera y quédate adentro jugando.

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Octubre ha sido un gran mes para los juegos indies de terror. Ya recibimos experiencias grandiosas como Silver Pines y Tenebris Somnia, pero si juegan en consolas tendrán aún más opciones. Hace poco nos enteramos que a finales de mes llegará una versión del genial Mouthwashing y no estará solo. También podremos jugar en consolas el llamativo RPG de terror Look Outside.

Por si no lo conocen, este es un título del desarrollador en solitario Francis Coulombe y publicado por Devolver Digital en el que el reclusivo habitante de un apartamento descubre que hay «algo afuera» que altera de formas horribles todo aquello que posa su mirada en sí. Para sobrevivir tendrá que recorrer los pasillos de su edificio, unirse a los vecinos que todavía conservan su cordura y enfrentar en batallas por turnos a los que se han convertido en… cosas.

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Look Outside llegará a las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el viernes 30 de octubre de 2026. No hay noticias sobre su posible llegada a la plataforma Xbox.

Este juego fue muy alabado por sus geniales gráficos hechos con arte en pixeles, perturbador diseño de criaturas y por una historia de horror cósmico que toma los mejores elementos de Lovecraft mientras se aleja de sus connotaciones intolerantes. Es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de PC de 2025 y nos alegra que por fin los usuarios de Nintendo y PlayStation lo puedan disfrutar… o sufrir. Dependiendo de su punto de vista.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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