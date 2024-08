Esta es la fecha de lanzamiento de Rugrats: Adventures in Gameland

The MIX Games y el desarrollador Wallride han anunciado la fecha de lanzamiento de Rugrats: Adventures in Gameland. Este juego se presentó por primera vez el 5 de febrero del 2024 durante el evento Steam Next Fest.

¿Cuál es la fecha de estreno de Rugrats: Adventures in Gameland?

A inicios del 2024, The MIX Games reveló que en marzo del 2024 saldría a la venta Rugrats: Adventures in Gameland. Sin embargo, la confirmación de esta fecha de lanzamiento de Rugrats: Adventures in Gameland no llegó. Afortunadamente, The MIX Games y Wallride han confirmado que el lanzamiento de Rugrats: Adventures in Gameland estará programada para el martes 10 de septiembre. Este juego estará disponible para PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

De qué trata Rugrats: Adventures in Gameland

The MIX Games describe Rugrats: Adventures in Gameland de la siguiente manera:

Únete a Tommy, Chuckie, Phil y Lil en una nueva aventura inspirada en los juegos de la época de la NES. Explora la jungla del patio trasero, excava en desiertos de arena y descubre las ruinas del ático en este adorable juego cooperativo para dos jugadores. Experimenta una mezcla única de elementos retro y diseño moderno. Alterna entre gráficos de 8 bits para una experiencia clásica o disfruta de animaciones HD dibujadas a mano que capturan la esencia del programa original.

Embárcate en una aventura épica con los Rugrats en seis mundos únicos, cada uno lleno de desafíos, secretos y jefes emocionantes. Trabaja en equipo para superar obstáculos, utilizando las habilidades especiales de Tommy, Chuckie, Phil y Lil. Reúnete con personajes queridos como Cynthia, Spike y el Sr. Boppo.

Características generales de Rugrats: Adventures in Gameland:

Un juego de plataformas y puzles que combina la querida jugabilidad de la época de la NES con el diseño de los juegos modernos.

Múltiples niveles con temas únicos, secretos y encuentros con jefes del mundo Rugrats.

Salta, salta, explora e intercambia bebés, cada uno con sus propias habilidades y mecánicas.

Cameos de queridos personajes de la serie de TV repartidos por todo el juego.

La versión de alta definición presenta animaciones dibujadas a mano para adaptarse al estilo de los dibujos animados.

Los jugadores pueden alternar entre el arte de 8 bits y el de alta definición.

Juego cooperativo para dos jugadores.

Vía: Gematsu, comunicado de prensa