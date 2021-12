Ruined King: A League of Legends Story – Reseña

Anunciado dentro del marco de The Game Awards 2019, Ruined King iba a ser el primero de una nueva línea de juegos dirigida a expandir la mitología de League of Legends. Desafortunadamente, al igual que muchos otros proyectos, el RPG de Airship Syndicate fue aplazado por culpa de la pandemia de COVID-19. Aquello no impidió que Riot Games compartiera el primer tráiler cinematográfico del título —que también supuso la primera aparición de Viego, el Rey Arruinado— en la gran final de Worlds 2020. Sin embargo, un tráiler de jugabilidad compartido a finales de año fue lo último que se dio a conocer sobre el RPG antes de que no volviera a protagonizar más noticias. Lo único en lo que Riot hizo énfasis fue que el lanzamiento se haría en 2021. No obstante, casi pasó un año sin novedades.

No fue hasta mediados de noviembre que Riot realizó un directo en el que presentó Ruined King: A League of Legends Story y demás juegos de la iniciativa Riot Forge. Lo que tomó a todos por sorpresa fue el anuncio de que el RPG de Airship Syndicate y Hextech Mayhem estarían a la venta ese mismo día.

La decisión de lanzar un título después de casi un año sin publicidad del mismo fue confuso para varios. Aun así, el poder la marca League of Legends y el excelente trabajo hecho por Airship Syndicate bastarían para que Ruined King recibiera la prensa que necesitaba y merecía. Sin embargo, por el momento no podemos decir si eso bastará para que las ventas del juego estén a la altura de las expectativas de Riot.

Ambientado tras el Linaje de la Espada Manchada y La sombra y la fortuna y antes de Ascenso de los Centinelas, Ruined King lleva a los jugadores a Aguasturbias y las Islas de la Sombra. Si bien ambas locaciones han formado parte de los mitos de League of Legends por casi una década, el RPG de Airship Syndicate permite explorarlas en los zapatos de 5 queridos campeones —Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri y Yasuo— que deben unir fuerzas para detener la Niebla Negra. Todos gozan de una gran cantidad de diálogo, pero Fortune e Illaoi son las protagonistas.

Incluso si sus motivaciones pueden pecar de genéricas, Miss Fortune es un personaje interesante y está en directa confrontación con uno de los principales antagonistas del juego: Gangplank. La historia no agrega gran novedad a la relación entre estos dos, pero sus interacciones ciertamente serán disfrutadas por sus fanáticos. No obstante, la más interesante de las protagonistas es Illaoi. Simular a Miss Fortune, Ruined King no agrega ni resta a la caracterización de la profeta del Gran Kraken. A pesar de eso, resulta una protagonista mucho más interesante que Sarah. Esto se debe a sus interacciones con los otros miembros de la ‘party’ —especialmente con el simpático Braum— y que su fe es puesta a prueba a lo largo de la historia.

¿No hay interés en los personajes y la mitología de League of Legends? ¡No hay problema, ya que Ruined King brilla principalmente por su jugabilidad.

Es importante aclarar que Ruined King: A League of Legends Story es un RPG corto. No esperen una aventura que supere las 100 horas. Completar la historia puede tomar alrededor de 35 horas y llegar al 100% —que implica completar todas las misiones secundarias y encontrar las armas más raras— supone un máximo de 15 horas extra.

Lo anterior no es una crítica al juego. Al tener en cuenta su reducido precio ($74.900 pesos colombianos en Steam), el contenido que ofrece es bastante abundante. Incluso si algunas de estas misiones secundarias se reducen a ir del punto A al B o implican una tarea monótona, hay otras que resultan más interesantes gracias a sus consecuencias a largo plazo. Más importante, completar Ruined King al 100% no es una tarea tediosa. Al contrario, es incentivada. Esto no se debe exclusivamente a algunos de los contenidos que pueden desbloquearse. Al fin y al cabo, esta es la primera vez que Aguasturbias y las Islas de la Sombra son explorables.

Sin embargo, los jugadores pasarán tanto tiempo explorando como luchando. Por fortuna, el combate es una de las virtudes de Ruined King. Al fin y al cabo, toma lo mejor del género JRPG. Por fortuna, los combates aleatorios están ausentes.

Cuando Riot reveló el primer tráiler de jugabilidad de Ruined King, lo comparamos con el de la franquicia Atelier y otras franquicias JRPG cuyo sistema de combate por turnos gira alrededor de una línea de tiempo. Si bien la comparación no es errónea, el RPG de Airship Syndicate no se limita a copiar. Al contrario, el estudio integró perfectamente la esencia de League of Legends en el sistema de combate.

Todos los personajes tienen 2 tipos de habilidades: Instantáneas y de Carril. Las primeras no tienen tiempo de espera y generalmente no requieren la inversión de mana. Las últimas actúan como la magia en cualquier otro JRPG. No solo exigen una inversión de mana, sino que tienen un tiempo de espera. Más importante, los efectos y tiempos de espera de estas habilidades pueden variar dependiendo del carril en el que se lancen. En total hay 3: Poder, Balance y Velocidad. Mientras que el primero alarga el tiempo de espera, pero potencia los efectos de la habilidad, el último hace todo lo contrario. Sin importar en cuál carril se lance, el costo de mana es el mismo. Incluso si no hay mana, los personajes pueden acumular Sobrecarga —que sirve como una barra de mana secundaria— utilizando sus ataques instantáneos.

“¿Entonces el sistema de combate se limita a utilizar los tres carriles para actuar en anticipación a los turnos del enemigo?”, preguntarán algunos. Sí, pero ese no es el único factor que influye. Esto se debe a que al principio de todos los combates, un comodín —una zona que concede bonos— aparecerá en los tres carriles. También habrá ocasiones en las que los enemigos impondrán sus propias «regiones» sobre los carriles. Gracias a la posibilidad de moverse libremente entre carriles, los jugadores pueden optar por canjear dichos bonos o evitar las dolencias enemigas. Por supuesto, también elegir entre golpear más rápido o fuerte. La decisión está en sus manos.

Como si los combates no ofrecieran suficiente libertad con su sistema de carriles, Ruined King ofrece un buen porcentaje de personalización. Aunque cada miembro de la ‘party’ posee mecánicas únicas, los jugadores pueden personalizar a los campeones por medio de puntos de habilidad —que modifican las habilidades de diversas formas—, runas —que conceden efectos pasivos entre una amplia selección— y encantamientos. Estos últimos permiten adicionar efectos a armas, piezas de armadura y artefactos. Desafortunadamente, el sistema de encantamientos es uno al que los jugadores no sacarán provecho hasta el final del juego. Al fin y al cabo, la cantidad de recursos requeridos para imbuir armas y armaduras es relativamente alto y no vale la pena mejorar un objeto que eventualmente será vendido o desechado.

Ruined King: A League of Legends Story 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - Un sistema de combate que nunca se torna monótono.

- La presentación hace justicia a los mitos de League of Legends.

- No pueden crearse ‘builds’ como tal, pero hay un amplio sistema de personalización.

- Illaoi como protagonista.

Lo que no nos gustó - Aunque escasos, el juego presenta ‘bugs’ gráficos.

- Ciertos miembros del elenco brillan más que otros.

- Algunas actividades y misiones pueden ser un tanto monótonas.

- El diseño del sistema de encantamiento tiene falencias.

En resumen Aunque tener conocimiento sobre la mitología de Runeterra ayuda a apreciar más ciertos aspectos, Ruined King: A League of Legends Story es un RPG sólido que puede disfrutarse incluso sin conocimientos sobre el popular MOBA de Riot Games. Sin embargo, la historia —que actúa como complemento a la historia de La Ruina— no es la mayor fortaleza del título. Esa sería su sistema de combate, que toma lo mejor del género JRPG para entregar una experiencia que ofrece bastante libertad dentro de su linealidad. Las melodías de Gareth Coker y los diseños de Joe Madureira también contribuyen a que el título resalte a nivel artístico.

Reseña hecha con una copia digital de Ruined King: A League of Legends Story para Steam brindada por Riot Games.