Ruined King, todo lo que Mariano Vives nos reveló sobre el RPG de LoL

Tras la ronda 2 de la final de Worlds 2020, Riot Games presentó un tráiler cinematográfico de Ruined King: A League of Legends Story. Originalmente presentado en The Game Awards 2019, Ruined King será un RPG y el primer título de una iniciativa que tiene como fin crear juegos con un mayor énfasis en la narrativa y expandir la mitología de LoL.

Poco después de la presentación, GamerFocus y otros medios de Latinoamérica fueron invitados a una rueda de prensa con el director creativo en Riot Games LATAM: Mariano Vives. Gracias a este espacio, pudimos enterarnos de varios datos inéditos sobre el RPG.

Aguasturbias, una de las locaciones en las que se ambientará el RPG Ruined King: A League of Legends Story y hogar de varios campeones de LoL.

Primero que nada, Vives dio a conocer que Ruined King: A League of Legends Story se ambientará en dos regiones de Runeterra: la ciudad portuaria de Aguasturbias —hogar de cazadores de monstruos marinos, pandillas y contrabandistas— y las Islas de la Sombra. Para derrotar al recién revivido Rey Arruinado, seis campeones deberán unir fuerzas. Estos personajes jugables son Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke.

Aunque no compartió muchos detalles sobre las motivaciones de estos personajes, el director creativo dio a conocer que el RPG por turnos se ambientará después del encuentro entre Yone y Yasuo. La última vez que se vio al espadachín estaba junto con Ahri abordo de una embarcación con destino a Aguasturbias en búsqueda de algo. Por el momento se desconoce de qué se trata, pero Vives aclaró que estos dos campeones no serán el énfasis de la trama. Esta se enfocará especialmente en dos habitantes de Aguasturbias: Miss Fortune e Illaoi.

Sin embargo, el Rey Arruinado no será el único antagonista en este juego. Vives reveló que este último contará con la ayuda de Gangplank —que busca recuperar su trono como Rey Pirata— y Thresh. El director creativo dio a entender que este último es el responsable de revivir al Rey Arruinado. ¿Cuál es el objetivo de Thresh? Extender el dominio de las Islas de la Sombra para que la Niebla Negra infecte todo a su paso. O como dijo Vives: “Ver el mundo arder”.

Cabe señalar que, si bien Ruined King: A League of Legends Story tiene como fin expandir la mitología creada por Riot Games, Mariano Vives no descarta que actúe como puerta de entrada para jugadores que no estén familiarizados con LoL y/o no disfruten de los MOBA. Según el director creativo, será una historia que podrá disfrutarse sin contexto. No obstante, también está diseñada para que los novatos más curiosos graviten hacia League of Legends.

Al parecer, las Islas de la Sombra será donde se llevará a cabo el enfrentamiento contra el Rey Arruinado.

En lo que respecta al desarrollo y distribución de Ruined King: A League of Legends Story, el RPG por turnos será distribuido por Riot Forge. Bajo esta marca, Riot Games unirá fuerzas con estudios independientes de todo el mundo para crear estas experiencias individuales. En el caso de Ruined King, el desarrollo está en manos de Airship Sindicate. Para los que no sepan, este estudio —ubicado en Texas y encabezado por el guionista/dibujante de cómics Joe Madureira— desarrolló Darksiders Genesis (2020) y Battle Chasers: Nightwar (2017).

Mariano Vives confesó que le gustaría ver un estudio latinoamericano uniendo fuerzas con Riot Forge. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado para el futuro cercano.

Hablando de cosas que no están planeadas, el director creativo ha hecho énfasis en que Ruined King: A League of Legends Story busca ser un paquete completo. Por esa razón, no hay DLC en desarrollo. Riot Games tampoco tiene planes de hacer cómics que complementen directamente la historia ni mercancía. Sin embargo, Mariano Vives no descarta que el RPG por turnos reciba expansiones y genere mercancía si prueba ser un éxito comercial y crítico.

Lo que Mariano Vives sí confirmó es que Ruined King: A League of Legends Story llegará completamente localizado a nuestras tierras. Sí, eso incluye voces en español latino.

Ruined King: A League of Legends Story llegará a PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en 2021. También habrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, las cuales podrán conseguirse sin costo extra si ya se poseen las versiones para PlayStation 4 y Xbox One.