[Rumor] Call of Duty: Vanguard, el CoD de 2021, será revelado muy pronto

Los problemas de Activision Blizzard no se deben solo a demandas legales por su cultura sexista, siempre han tenido una situación grave alrededor de la filtración de información sobre la franquicia Call of Duty. Ahora parece que «dejaron escapar» información sobre la próxima entrega de la saga, que supuestamente se llamará Call of Duty: Vanguard.

El usuario de Twitter NEXTGEN_ishere dijo en un Tweet que tenía información exclusiva sobre el juego de Call of Duty de 2021. Según él, su nombre sería Call of Duty: Vanguard y Activision lo revelaría el 19 de agosto de 2021 mediante un evento en Warzone que además agregaría un nuevo mapa al juego.

Hasta ese momento, no había razón para pensar que la información era real. El usuario no es una fuente conocida o algo similar. Sin embargo, el reconocido informante Tom Henderson confirmó lo dicho. Luego, los tweets al respecto fueron borrados, supuestamente tras una solicitud DMCA de Activision.

Ahora, supuestas imágenes promocionales de Call of Duty: Vanguard se filtraron y han sido compartidas por varios usuarios en redes sociales. Estas confirmarían los rumores que dicen que el juego se desarrollará durante la segunda guerra mundial y será protagonizada por las primeras «fuerzas especiales».

¿Es real este Call of Duty? Solo faltan unos pocos días para que nos enteremos.

Via: Video Games Chronicle

Fuentes: NEXTGEN_ishere, Tom Henderson