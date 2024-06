[Rumor] Death Note podría tener un nuevo juego

Uno de los ‘manga’ y ‘anime’ más populares de la década del 2000 podría regresar en forma de videojuego. Gracias a una reciente marca registrada en Europa nos enteramos que hay planes de hacer una nueva obra relacionada con Death Note y todas las pistas apuntan a que se trata de un nuevo juego basado en la saga de Kira.

Nos enteramos de esto mediante los foros de eXputer. Un usuario conocido como Kurakasis —etiquetado en dichos foros como un «informante confiable»— encontró dos nuevas marcas registradas de Shueisha Inc. para la Unión Europea. La primera dice simplemente Death Note y la segunda lleva por nombre Death Note Killer Within.

Lo primero que se viene a la mente es que esta marca registrada podría referirse a la serie de acción real basada en el ‘anime’ que fue anunciada por Netflix hace un tiempo. Sin embargo, hay razones para creer que no es así. La aplicación de Death Note Killer Within fue registrada bajo la clasificación de «bienes y servicios», la cual es la designación que suelen hacer cuando registran un nuevo juego.

Esto por supuesto, son solo suposiciones. Puede ser cualquier cosa. Mientras tanto, los fans del ‘anime’ han estado bromeando sobre la clase de juego que sería.

Vale la pena anotar que, si se hace realidad, Death Note Killer Within no sería el primer juego de la saga. En el pasado salieron tres juegos basados en el ‘manga’ y ‘anime’ para Nintendo DS llamados Kira Game, Successors to L y L the Prologue to Death Note: Spiraling Trap. Estos pertenecían al género de la estrategia y deducción social. Kira y otros personajes de la serie también han aparecido en juegos crossover como Jump Force.