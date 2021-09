[Rumor] Estos serían los juegos gratis de PS Plus en octubre (2021)

Sony anunciará esta semana cuáles son los juegos gratis que recibirán los usuarios de PS Plus en octubre de 2021. Sin embargo, todo parece indicar que esta información se filtró con anterioridad.

Todos los meses hay rumores y supuestas filtraciones sobre la alineación de juegos de PS Plus y suelen ser falsos. En esta ocasión parece ser cierto porque la fuente es Billbill-Kun, un informante francés que ha revelado de forma muy acertada los títulos de meses anteriores, incluyendo los de septiembre de 2021.

Dealabs, el sitio en el que Billbill-kun publicó la supuesta filtración, dice que confirmó su veracidad con sus propias fuente.

Gracias a esto, todo parece indicar que los juegos gratis de PS Plus en octubre de 2021 serán Mortal Kombat X (PS4 y PS5), el juego de golf PGA Tour 2K21 (PS4 y PS5) y el título bélico multijugador Hell Let Loose.

A pesar de lo acertada que suele ser la fuente, hay una razón para dudar de la filtración. Se trata de la presencia de Mortal Kombat X. Muchos creen que no puede ser parte de la alineación de PS Plus porque Sony ya lo ‘regaló’ a los usuarios de PS5 mediante el programa PS Plus Collection.

Si no conocen Hell Let Loose, hablamos de él acá. Es un juego de acción y estrategia que nos divide en escuadrones con 14 roles diferentes. Algunos jugadores interpretan a oficiales que no se encuentran en el campo de batalla, pero guían y dan órdenes a los demás con una visión de todo el escenario.

Dentro de poco confirmaremos si esta filtración resulta cierta.

Fuente: Dealabs