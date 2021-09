A finales de mayo, una presentación filtrada de Sony reveló que la compañía planea llevar Uncharted 4: A Thief’s End a PC. Sin embargo, un reciente rumor sugiere que la última aventura de Nathan Drake no será la única entrega de Uncharted que llegará a PC.

NeoRaider, miembro de ResetEra, ha compartido una foto publicada por una fuente anónima. Esta sugiere que todas las entregas de Uncharted —con la excepción de El abismo de oro, que permanecería exclusiva de PlayStation Vita— llegarán a PC vía Steam y Epic Games Store.

Cabe resaltar que la veracidad de la supuesta imagen filtrada no ha sido comprobada. Sin embargo, el rumor se alinea con la mencionada filtración de Uncharted 4 para PC y la reciente adquisición de Nixxes Software —cuyo logo aparece en la imagen— por parte de PlayStation Studios. Como si no fuera suficiente, el propio Jim Ryan —CEO de Sony Interactive Entertainment— admitió que el estudio se enfocará en trasladar IP de PlayStation a PC.

¿Cuándo será el lanzamiento de Uncharted The Naughty Dog PC Collection?

Según la supuesta imagen filtrada, la fecha de lanzamiento de Uncharted The Naughty Dog PC Collection será el próximo 7 de diciembre. La captura también señala que tanto el juego como su fecha de lanzamiento serán revelados oficialmente el próximo 6 de septiembre.

¿Qué cambios traerá con respecto a los juegos originales?

No se sabe qué novedades traerá con respecto a los títulos originales. Sin embargo, no sería arriesgado apostar que The Naughty Dog PC Collection recibirá un tratamiento similar al de Days Gone. En otras palabras, tendrá una mayor selección de opciones sonoras y gráficas.

Vía: ResetEra