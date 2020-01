[Rumor] EA está trabajando en un nuevo Star Wars: Knights of the Old Republic

Knights of the Old Republic es uno de los videojuegos basados en Star Wars más queridos por la comunidad ‘gamer’. Este juego de Bioware, lanzado originalmente en 2003 para la primera Xbox, es un RPG desarrollado 4000 años antes de los eventos vistos en las películas de la saga.

Los fanáticos están esperando una nueva entrega en esta serie desde hace muchos años. En 2015, algunas fuentes reportaron que Electronic Arts estaba considerando aprobar un ‘remake’ del juego original. Sin embargo, este proyecto parecía haber sido cancelado.

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Ahora, el rumor ha surgido de nuevo. De acuerdo al sitio web Cinelinx, varios informantes han reportado que uno de los estudios de EA ya se encuentra trabajando en un nuevo Knights of the Old Republic. Pero hay conflictos entre las versiones. Unas fuentes reportan que se trata del ‘remake’ del primer juego y otras que se trata de una secuela que traería muchos elementos de los dos KOTOR al nuevo canon. Ya que el diccionario visual de Star Wars: El Ascenso de Skywalker confirmó la existencia de Darth Revan en este universo, no es descabellado pensar que será así.

Este no es el único proyecto relacionado con Star Wars que supuestamente está en desarrollo. Hay rumores de que Respawn ya ha comenzado a trabajar en la secuela de Jedi: Fallen Order, que hay planes de lanzar un título relacionado con el Proyecto Luminous y otro más para Nintendo Switch.

El juego original de Knights of the Old Republic se puede encontrar en Xbox, PC, Mac y dispositivos móviles.

Fuente: Cinelinx