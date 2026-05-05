A pesar de los rumores, el juego de Call of Duty que saldrá en 2026 no está siendo desarrollado para PS4

A pesar de ser una de las sagas de videojuegos más reconocidas y exitosas, Call of Duty se encuentra en un lugar extraño. Su más reciente entrega —Black Ops 7— no alcanzó las expectativas de ventas y ha perdido demasiados jugadores. En vista de esto, Activision se comprometió a no sacar más Modern Warfare ni Black Ops seguidos y Xbox decidió no seguir incluyendo estos juegos en el servicio por suscripción Game Pass en sus lanzamientos. En este escenario tan raro, montones de ‘influencers’ y publicaciones con fuentes de dudosa procedencia comenzaron a asegurar que el próximo juego de Call of Duty que presumiblemente saldrá en 2026 no sería exclusivo de la actual generación de consolas si no que lo veríamos también en la anterior —es decir PS4 y Xbox One— «para asegurar que llegue a la mayor cantidad de compradores posibles».

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Esta supuesta noticia causó muchas reacciones. Los jugadores que no han dado el salto a PS5 y Xbox Series X|S se alegraron porque podrían jugar el nuevo título mientras que otros se enojaron porque «eso limitará el juego a nivel técnico».

Pero a pesar del barullo causado, era una noticia falsa. Activision aseguró mediante varios medios, incluyendo las cuentas oficiales de redes sociales de la franquicia en varios idiomas, que el próximo Call of Duty no está siendo desarrollado para PS4.

El próximo Call of Duty no se está desarrollando para PS4. https://t.co/pWSSedbhph — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) May 5, 2026

En consecuencia, tampoco esperamos que esté siendo desarrollado para Xbox One (aunque quién sabe, después de todo la saga ahora es de Microsoft) y todo parece indicar que será exclusivo para PS5, Xbox Series X|S y PC. Existen posibilidades de que también salga para Nintendo Switch 2, pero asegurarlo sería especular.

Aunque abundan los rumores sobre la clase de juego que será, en realidad no hay nada oficial sobre el próximo CoD aparte de que no llegará a PS4. Estos juegos usualmente son anunciados alrededor de junio y su salida siempre es en octubre o noviembre del mismo año. En unas semanas tendremos información confiable al respecto.

Mientras tanto, dejen de creerle a cualquier persona con un canal de YouTube que asegura tener «fuentes».