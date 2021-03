A finales de 2013, en medio de la fiebre de los juegos de supervivencia, el equipo británico Facepunch Studios lanzó en acceso anticipado un título llamado Rust, el cual se convirtió en una sensación casi de inmediato. Este comenzó su vida como un simple clon de DayZ, pero pronto cobró personalidad propia. La versión 1.0 de Rust llegó a PC en 2018 y por fin se asomará en consolas PS4 y Xbox One.

El objetivo del juego es sobrevivir buscando o robando objetos, comida y bebida que nos permitan mantener bajo control nuestros medidores de hambre, sed y salud. Hay muchos peligros en el escenario, como animales salvajes, pero principalmente otros jugadores. Este título solo se puede disfrutar en modo multijugador. Afortunadamente, podemos crear alianzas con los demás para construir bases, protegernos y, ¿por qué no?, atacar a otros jugadores.

Algo curioso es que no podemos elegir color de piel ni sexo biológico. Estos son asignados al azar al comenzar la partida y quedan asociados a la cuenta del jugador, por lo que no se pueden cambiar.

La versión de Rust para consolas PS4 y Xbox One será distribuida por Double Eleven, que también trabajó en Minecraft Dungeons. Todavía no cuenta con una fecha específica de lanzamiento, pero sabemos que llegará en 2021. Aunque no se anunciaron versiones mejoradas para PS5 ni Xbox Series X|S, sí se podrá jugar en consolas de nueva generación mediante retrocompatibilidad.

Fuente: canal oficial de Double Eleven en YouTube