A pesar de todo, Saber sigue trabajando en el remake de Star Wars: KOTOR

Uno de los juegos más queridos de La Guerra de las Galaxias ha tenido un camino muy difícil en su regreso. El largamente esperado ‘remake’ de Star Wars: KOTOR (Knights of The Old Republic) estuvo en desarrollo en manos de Aspyr y Saber Interactive antes de ser suspendido a mediados de 2022. A finales del año pasado, Disney sugirió que el juego no estaba muerto y ahora finalmente podemos confirmarlo.

Hace unos días, la empresa de inversiones Aleph Capital inyectó una buena cantidad de dinero en Saber Interactive y en el comunicado oficial mencionan cuáles son los juegos en los que está trabajando el estudio. Allí mencionan Jurassic Park: Survival, John Carpenter’s Toxic Commando, A Quiet Place: The Road Ahead, RoadCraft, Tempest Rising y Star Wars: Knights of the Old Republic.

Por supuesto, el comunicado no dice nada sobre cuándo podría llegar finalmente el ‘remake’ de Star Wars: KOTOR. Tomando en cuenta el desarrollo tan problemático que ha tenido, no nos extrañaría que se demore unos cuantos años más… si es que no lo vuelven a cancelar.

