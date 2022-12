Sable (PS5) – Reseña

¿Qué quieres ser cuando seas grande? Eso es algo que preguntaron a todos en nuestra infancia. ¿Cuántos de nosotros nos mantuvimos fieles a nuestra respuesta? El futuro siempre es incierto y las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra juventud pueden cambiar nuestra forma de pensar. De hecho, ¿cuántos elegimos una carrera universitaria que nos dejó insatisfechos? ¿No hubiéramos deseado más tiempo para decidir qué queríamos ser en la vida? Sable, el juego de PS5 del que hablaremos en esta reseña, es exactamente sobre eso: vivir las experiencias que nos ayudan a definir quiénes somos.

Sable salió originalmente para PC y plataformas Xbox en septiembre de 2021, pero finalmente llegó a PS5 y esa es la versión que analizamos hoy. Es un título de mundo abierto que nos ofrece total libertad para explorar su mundo desértico y realizar solo las tareas que queremos en cualquier orden. Esta estructura y su bello estilo visual lo habrían convertido en uno de nuestros juegos indie favoritos de los últimos años si no fuera porque tiene un par de defectos muy graves.

Sable es una joven miembro del clan Ibis que llegó a la edad en que debe celebrar su ‘Planeo’, un ritual en el que debe abandonar a los suyos y recorrer el mundo conociendo nuevos lugares, personas y viviendo nuevas experiencias. Cuando esté lista, regresará para elegir una máscara que definirá quién es y cuál será su oficio.

Una vez terminamos el tutorial y abandonamos la zona inicial del juego, podemos llevar nuestra aeromoto a todos los rincones del mapa —sin restricción alguna— y hacer lo que queramos. Todas las misiones son opcionales. Si buscamos un asentamiento, podemos hablar con otras personas y aceptar hacer misiones para ellos. También es válido dedicarnos a explorar y bajarnos de la aeromoto solo si una extraña estructura antigua o una nave espacial estrellada llaman nuestra atención.

A medida que realizamos tareas y recorremos los escenarios, conseguimos emblemas que representan diferentes destinos posibles para Sable: maquinista, mercader, alpinista, chatarrera, guardiana y muchas más. Podemos llevar tres del mismo tipo a una artífice para convertirlas en una máscara. La podemos usar cuando queramos como si fuera un cosmético, pero también podemos decidir que ella representa lo que queremos ser en la vida, terminando el juego.

Eso no es todo. También podemos encontrar diferentes atuendos para vestir, partes para la aeromoto que afectarán su rendimiento y los huevos de criaturas llamadas Compi, los cuales podemos usar para aumentar nuestra resistencia y así poder escalar por más tiempo.

Muchas de las tareas se resumen en “ve al lugar X para recoger Y objetos”, pero siempre son más que eso. Cumplirlas requiere superar complicadas secciones de escalar, resolver puzles o ambas cosas.

Aunque no somos amantes de las comparaciones, no hay duda que pueden ser útiles para que los ‘gamers’ sepan qué esperar de un juego. Por eso diremos que Sable nos recuerda mucho a The Legend of Zelda: Breath of the Wild en su estructura y desarrollo. El enfoque en escalar, el uso de la resistencia y la habilidad de planear también parecen inspirados en el excelente juego de Nintendo.

Pero Sable tiene lo necesario para no vivir a la sombra de la aventura de Link y recibe influencia de muchas otras fuentes. Por ejemplo, su mundo desértico nos recuerda un poco al Arrakis de Duna y a la Tierra de Nadie de Trigun. Sus sociedades toman elementos de las culturas de Medio Oriente y Norte de África.

Pero la principal fortaleza en la identidad de Sable está en sus ‘vibras’. Su estilo visual, claramente basado en las obras del autor de cómics francés Jean ‘Moebius’ Giraud, le da mucha personalidad y está perfectamente complementado por las melodías de la agrupación Japanese Breakfast. La combinación de todos estos elementos ofrecen una visión coherente de un mundo tribal de ciencia ficción lleno de misterios por descubrir.

Este es un juego sin combate en el que no se puede morir. La ambientación es relajada y evocadora. Su principal preocupación es permitirnos admirar los impresionantes paisajes y transmitirnos lo abrumada que se puede sentir Sable con el mundo de posibilidades que tiene ante ella. No está completamente exento de frustración, pues podemos sufrir una larga caída que nos haga perder varios minutos de progreso o enfrentarnos a un puzle cuya solución se nos resiste. Pero ya que podemos ignorar cualquier tarea o ir a hacer otras cosas en cualquier momento, no es un verdadero problema.

Sable parece un juego perfecto con todos los elementos de exploración, narrativa y ambientación que disfrutamos, pero tiene defectos muy graves que no podemos ignorar. Este juego tiene el peor rendimiento que hemos visto en una consola de la actual generación. Aunque apunta a los 60 fps (cuadros de animación por segundo), es tristemente común surcar las arenas a menos de un tercio de esa velocidad.

El juego tiene mucha dificultad para seguir la acción con fluidez y eso se presta para aún más problemas. El manejo de la cámara, sobre todo en lugares estrechos, resulta desastroso y puede causar que perdamos la ubicación de la protagonista. Ni siquiera hemos mencionado los constantes ‘bugs’ y ‘glitches’.

Nos quedamos atrapados en la geografía, vimos elementos desaparecer de los menús, objetos que aparecían de la nada y la cámara que atravesaba el piso constantemente. Este no es el juego más competente que existe a nivel técnico y estos problemas no se limitan solo a la nueva versión de Sable en PS5. Sabemos que las versiones de PC y Xbox sufren de las mismas caídas de rendimiento y constantes ‘bugs’ a pesar de los parches que han recibido.

Si ya dieron una mirada a la calificación, tal vez se están preguntando por qué le dimos una nota positiva a pesar de estos graves problemas. La verdad es que los ‘bugs’ y el mal rendimiento no fueron suficientes para disminuir el amor que sentimos por esta aventura. Nos compenetramos tanto con la búsqueda de identidad de la protagonista y sus ganas de descubrir qué le aguardaba en este mundo que nunca dejamos de disfrutar el juego. Ese constante impulso que sentimos a pesar de los elementos negativos es la mejor prueba de lo bueno que es este título. Aún así, hubiéramos deseado un aspecto técnico más pulido para poder darle una nota mucho mayor.

Para terminar esta reseña de Sable con algo más positivo, hablemos de las novedades que incluye la versión de PS5. Una de las más notables es la compatibilidad con la vibración háptica de los controles DualSense. Recorrer las dunas en la aeromoto se siente increíble. De alguna forma logra transmitir la sensación de flotar a una distancia del suelo pero también de lo agreste que es el terreno. También podemos sentir vibraciones cuando estamos cerca de un Huevo de Compi, lo cual es de mucha ayuda si queremos conseguirlos todos.

Hay otras novedades que también llegaron a Xbox y PC mediante una actualización. Ahora podemos pescar en la arena, llevar nuestra colección de peces y mariposas a un vivario e incluso ganar una nueva máscara por ello. Estos sistemas no son grandes adiciones a nivel mecánico, pero son una excusa para pasar más tiempo en este bello mundo y conocerlo mejor. A lo mejor descubrimos que nuestro destino es dedicarnos a pescar.

Sable 7.6/10 Nota Lo que nos gustó - Bello y evocador estilo visual inspirado en las obras de Moebius.

- Libertad absoluta para explorar el mapa.

- Una bella narrativa sobre descubrirse a uno mismo.

- Buena variedad de actividades y secretos. Lo que no nos gustó - Pésimo rendimiento.

- Numerosos 'bugs' y 'glitches'.

- Algunos diálogos desentonan con el resto del juego. En resumen De verdad nos gustaría decir que Sable es uno de los mejores juegos indies de todos los tiempos y recomendarlo abiertamente, pero sus graves problemas técnicos nos lo impiden. Aunque el juego se ve precioso cuando corre a 60 fps, la mayor parte del tiempo lo vemos fluctuar y sufrir grandes caídas de rendimiento. Por si fuera poco, los numerosos 'bugs' nos pueden distraer de la aventura e incluso forzarnos a salir del juego para poder continuar. Nosotros nos sentimos profundamente fascinados por este mundo y amamos la libertad que tenemos para explorarlo, así como la historia de autodescubrimiento de la protagonista y eso hizo que pudiéramos ignorar sus problemas, pero sabemos que eso no será tan fácil para todos.

Reseña hecha con una copia digital de Sable para PS5 brindada por Raw Fury.