Sackboy: La Gran Aventura (Steam) – Reseña

Sackboy debutó en el mundo de los videojuegos en el 2008 en el título de PlayStation 3 LittleBigPlanet desarrollado por el estudio Media Molecule (Dreams). LittleBigPlanet es un juego de plataformas, en el cual los jugadores tenían la opción de dar rienda suelta a toda su imaginación. Esto gracias a las múltiples opciones de creación de escenarios y a la posibilidad de compartirlos y descargar creaciones de otros usuarios, muy al estilo de recientes juegos de la franquicia Super Mario Maker.

Para muchos Sackboy es ahora conocido como la mascota de PlayStation y en su gran aventura esto nos queda más que claro.

La franquicia LittleBigPlanet gozó de un buen recibimiento entre los fanáticos de Sony, e incluso una buena parte de los fanáticos de los plataformeros se encariñaron con Sackboy. Media Molecule estuvo a cargo de los dos primeros juegos y en el 2014 Sumo Digital fue quien tomó las riendas de las aventuras de Sakcboy. Ahora este estudio británico ha sacado a Sackboy de su impredecible mundo, para llevarlo a vivir «La Gran Aventura» que para muchos vale la pena ser comparada con algunos de los recientes plataformeros del fontanero de Nintendo. Ahora, dos años después de su estreno para PlayStation 4 y PS5, ha llegado Sackboy: La Gran Aventura para PC y en esta reseña analizaremos la versión de Steam.

Sackboy debuta en PC con atuendos de otras franquicias de PlayStation

La versión de PC de Sackboy: La Gran Aventura cuenta con trajes de varías franquicias de juegos exclusivas de PlayStation.

La historia de Sackboy: La Gran Aventura —como muchas otras de los juegos de este género— es sencilla, pero este relato en ningún momento desentona con la estética del Mundo Artesano. Así que nuestro amigo de lana estará como pez en el agua en este mundo de manualidades, el cual a pesar de no tener la libertad que había en LittleBigPlanet sí guarda la esencia de la franquicia creada por Media Molecule para PlayStation 3. En Sackboy: La Gran Aventura —tal y como su nombre lo indica— nuestro protagonista tendrá la épica tarea de salvar al mundo de la esclavitud y una inminente destrucción. Todo este caos es causado por Vex, un tirano proveniente de Vodevil que intentará por todos los medios sembrar el caos en el pacífico Mundo Artesano.

Vex el villano que deberá derrotar Sackboy para salvar al Mundo Artesano. Con un PC adecuado Mundo Artesano se ve mejor que en su debut.

Durante el primer ataque de Vex, Sackboy logra escapar y se entera de la profecía del caballero de la puntada. Esta cuenta que, un héroe logrará salvar al Mundo Artesano de las manos del malvado arlequín Vex. Sin embargo, esto no será fácil. Por esta razón Sackboy, en compañía de sus amigos Scarlet y el mercader Zom Zom se lanzan en una aventura que los llevará a recorrer cinco mundos para lograr derrotar a Vex.

Escenarios interactivos y muchos secretos

Sackboy: La Gran Aventura se puede jugar con máximo cuatro amigos y la versión de PC es compatible con multiples controles de diferentes consolas.

En cuanto al apartado jugable, Sackboy: La Gran Aventura comienza de manera discreta. Ya que los movimientos de Sackboy son bastante sencillos, pero cuando se combinan con la música y las posibilidades que brindan los escenarios el ritmo del juego cambia totalmente. Así que a pesar de lo limitados —y parecidos de manera superficial a muchos juegos del género— que sean los movimientos de Sackboy en La Gran Aventura. Sim embargo, al pasar los escenarios de Sackboy: La Gran Aventura es cuando el juego de Sumo Digital empieza a brillar con luz propia.

Aunque Sackboy: La Gran Aventura en Steam, verión que hemos usado en esta reseña, soporta cualquier tipo de control es mejor usar un DualSense para aprovechar la compatibilidad con el control de PlayStation 5.

El diseño artístico de los niveles de Sackboy: La Gran Aventura reboza carisma y su diseño, a pesar de no darle una vuelta al género, cumplen con el cometido de divertir y entretener. En Sackboy: La Gran Aventura, algunos trajes le brindan a Sackboy habilidades únicas como planear y disparar. Adicionalmente, a lo largo de nuestra aventura, encontraremos objetos clave en ciertos escenarios, con los cuales podremos superar obstáculos o encontrar entradas secretas para completar los mundos de esta gran aventura. Adicionalmente, en Sackboy: La Gran Aventura hay escenarios que nos premian según el tiempo que tengamos. Estos niveles explotan al máximo el los movimientos de Sackboy. Desafortunadamente, son muy pocos los que se encuentran en el título de Sumo Digital.

Un gran uso de la música licenciada

Los jugadores podrán sentir diferentes tipos de superficies e identificar cada objeto que nuestro héroe utilice gracias a los gatillos adaptativos del DualSense de Sony.

La música y el uso de las canciones licenciadas de conocidos artistas en algunos escenarios de Sackboy: La Gran Aventura es una excelente integración. Algunos de los artistas conocidos —provenientes de diferentes vertientes musicales— en Sackboy: La Gran Aventura son Bruno Mars, David Bowie, Deadmau5, Freeddust y bandas conocidas por diversas generaciones de jugadores como Kool & The Gang, Foster The People y The Chemical Brothers.

Los enemigos, la decoración e incluso los elementos con los que interactuamos «danzan» al ritmo de la música de manera orgánica en Sackboy: La Gran Aventura. Definitivamente es algo que nos tomó por sorpresa hace dos años y que se sigue viendo y sintiendo igual de bien en la recién estrenada versión para PC.

Muchas opciones de optimización

Sackboy: La Gran Aventura es compatible con resoluciones para monitores panorámicos y otros compatibles con VRR (Variable Refresh Rate).

Sackboy: La Gran Aventura para PC destaca por sus multiples opciones de configuración, las cuales permiten que equipos discretos corran el juego con eficiencia. Por otro lado, si tenemos un equipo de tope de gama podemos activar los diferentes usos del ‘ray tracing’ que tiene este juego y lo ubican como uno de los más exigentes del catálogo de PlayStation para PC. No obstante, durante escenas cinematográficas o al inicio de un nivel, el juego presenta en repetidas ocasiones ‘stuttering’. Afortunadamente, este es el tipo de inconvenientes que las desarrolladoras arreglan con facilidad.

Nuestra reseña de Sackboy: La Gran Aventura para Steam la hemos hecho en un PC con una CPU Ryzen 3700X, 16 GB de RAM, ‘board’ Crosshair VIII Hero y una GPU Radeon 5700.

Sackboy: La Gran Aventura 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Duración y corta curva de aprendizaje. - La banda sonora se integra de forma orgánica con los escenarios. - Gran optimización. Lo que no nos gustó - No tiene contenido nuevo con respecto al lanzamiento original. - Algunos inconvenientes gráficos mínimos. En resumen Sackboy: La Gran Aventura es uno de esos juegos que llegan que pueden pasar desapercibidos para algunos jugadores, pero que logran calar en lo más profundo del jugador por su personalidad y jugabilidad. Con más de 15 horas, 60 niveles y mucha diversión Sackboy: La Gran Aventura es uno de los mejores plataformeros que puede haber en el catálogo de PlayStation 4 y PS5 una gran opción para aquellos que busquen una de estas aventuras poco comunes en la escena de juegos de PC actual.

Reseña hecha con una copia digital de Sackboy: La Gran Aventura para Steam brindada por Sony Interactive Entertainment.