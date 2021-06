Los videojuegos de Sailor Moon

Sailor Moon está nuevamente de moda. De hecho, esta popular franquicia de ‘manga’ y ‘anime’ —creada por Naoko Takeuchi— nunca ha abandonado la cultura popular. Gracias a la serie Sailor Moon Crystal y un constante flujo de productos basados en la saga, Serena Tsukino y sus amigas siguen presentes en la mente de sus fanáticas. En Colombia todavía podemos verla en televisión gracia a la franja ‘Animes del 1’ y la llegada de su más reciente película a Netflix es inminente.

A pesar de su persistente popularidad, Sailor Moon lleva muchos años alejada del mundo de los videojuegos. De hecho, la mayoría de títulos que tuvo ni siquiera salieron de Japón. Sus seguidoras sueñan con un nuevo título que les permita controlar a las Sailor Scouts en cualquier género: peleas, beat em’ up, RPG o incluso un ‘musou’. Es hora de que las guerreras con uniforme marinero vuelvan a las consolas y PC.

Mientras esperamos que eso ocurra, vamos a hacer un recuento a la historia de Sailor Moon en los videojuegos.

Los juegos portátiles de Sailor Moon

El primer título basado en la franquicia salió para Game Boy en Japón. Llegó solo unos meses después del estreno de la serie de ‘anime’ en 1992, la cual fue un éxito inmediato. Se tituló Bishoujo Senshi Sailor Moon. Fue desarrollado por Arc System Works —hoy conocidos principalmente por sus juegos de pelea— y publicado por Angel.

Como pueden ver en el video, se trata de un ‘beat em’ up’ bastante sencillo que cubre de forma muy liberal el primer arco de la serie, culminando con un enfrentamiento contra la Reina Beryl. Dos años después le siguió Bishoujo Senshi Sailor Moon R, un título bastante similar que, como el primero, no salió de su país de origen.

Por su parte, Game Gear —la competencia de Sega a la portátil de Nintendo— tuvo una versión basada en la saga S.

La franquicia también se asomó a Nintendo DS en el curioso Sailor Moon: La Luna Splende. Este título solo salió a la venta en Italia en 2011 y en el controlamos a las cinco Sailor Scout en una aventura que combina puzles y plataformas.

Los populares beat em’ up

Aunque las fanáticas de Sailor Moon en occidente no pudieron disfrutar de los juegos de la franquicia en la primera portátil de Nintendo, sí que lo pudieron hacer en Super Nintendo. En 1993, Angel lanzó el también titulado Bishoujo Senshi Sailor Moon para Super Famicom, que un año después tendría una versión para Sega Genesis y fue lanzado oficialmente por Bandai en Europa. En América pudimos jugarlo gracias a la magia de la importación.

Este es uno de los títulos más recordados por las fanáticas. Es un ‘beat em’ up’ que permite controlar a las cinco Sailor Scouts, enfrentando a los enemigos del primer arco del manga.

Bishoujo Senshi Sailor Moon R fue la secuela de este videojuego y cubre los arcos de Alan y Ann y Black Moon. No salió oficialmente de Japón, pero eso no evitó que las fanáticas en el resto del mundo lo disfrutaran gracias a traducciones no oficiales. Además de las cinco Sailor Scouts, podemos jugar con Rini (Chibiusa).

Así llegamos al primer título de Sailor Moon lanzado oficialmente en todo el mundo: un beat em’ up para arcade creado por Gazelle que llegó a las salas de juego en 1995.

Los videojuegos de peleas de Sailor Moon

La franquicia cambió de género con Bishōjo Senshi Sailor Moon S, que llevó a las chicas al mundo de las peleas al estilo de Street Fighter II en Super Nintendo. Además de permitir controlar a las Sailor Scouts, agregó a las llamada «Sailor Guerreras» (Urano, Neptuno y Plutón). También fue desarrollado por Arc System Works y tuvo una actualización llamada SuperS, que agregó a Sailor Saturno al elenco de combatientes.

A pesar de no haber sido lanzado oficialmente en occidente, fue un título de importación muy popular y todavía cuenta con una escena competitiva muy activa. Incluso ha estado presente en varios torneos EVO.

El éxito de este juego animó a Angel a crear una versión para PlayStation y Sega Saturn llamada Sailor Moon SuperS: Shin Shuyaku Sōdatsusen. A pesar de sus gráficos prerenderizados, el juego fue considerado ‘lento’ para la época y no tuvo la aceptación de su predecesor. Obviamente, tampoco salió de Japón y no fue muy conocido en el resto del mundo.

Además de estos títulos, los japoneses también tuvieron un juego de peleas para 3DO.

El RPG de Sailor Moon

Uno de los juegos más buscados de la franquicia sigue siendo Sailor Moon: Another Story. Este RPG de batallas por turnos tampoco salió de Japón, pero las traducciones al inglés y otros idiomas hechas por fanáticos siguen haciéndolo accesible a la comunidad.

A diferencia de otros videojuegos de Sailor Moon, este cuenta una historia original. Una hechicera del futuro llamada Apsu revive a varios enemigos de las Sailor Scouts y envía a sus secuaces para cambiar el pasado. Podemos controlar a todas las Sailor Scouts y las Sailor Guerreras.

Los juegos de puzles de Sailor Moon

No podemos olvidar los «clones de Puzzle Bubble«. En Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Fuwa Fuwa Panic y su secuela, ambas para Super Nintendo, debemos «dispararle» a las burbujas con los poderes de las Sailor Scouts y Guerreras para hacerlas desaparecer. Los combos de varias burbujas destruidas envían castigos al rival. Tampoco llegaron a occidente.

En 2016, Bandai Namco lanzó Sailor Moon Drops para dispositivos móviles iOS y Android. Este era un típico juego de puzles de «tres en línea», pero con los personajes de la serie y cinco mapas diferentes que seguían «la trama» de sus diferentes temporadas.

Este fue el segundo y último videojuego de Sailor Moon lanzado oficialmente en América. Tristemente, ya no está disponible. Bandai Namco apagó sus servidores en 2019 y eliminó el título de las tiendas.

Los juegos de Sega Pico y Playdia

Este par de curiosas consolas tienen varios títulos basados en Sailor Moon que, obviamente, se quedaron en Japón.

Los tres lanzamientos para Sega Pico no fueron exactamente videojuegos tradicionales, sino sencillas aventuras narrativas basadas en las sagas S, Super S y Sailor Stars en las que los jugadores deben continuar la aventura tomando decisiones sencillas.

Los juegos de Playdia, la consola de Bandai, se enfocaban en trivia y minijuegos muy sencillos basados en la serie. ¡Incluso tuvo un juego educativo para aprender hiragana!

Estas no fueron las únicas «plataformas inusuales» a las que llegaron títulos de Sailor Moon. Turbo-CD tuvo una novela visual de la saga y Terebikko, el VHS interactivo de Bandai, tuvo un episodio de la serie.

Como pudieron notar, la historia de los videojuegos de Sailor Moon es casi exclusiva de Japón. Solo cuatro títulos de la franquicia salieron de ese país y solo dos llegaron oficialmente a América. Esto obligó a las fanáticas de este lado del mundo a recurrir a las traducciones no oficiales e importaciones para disfrutar de la mayoría de estos juegos.

De verdad esperamos que la llegada de la película Sailor Moon Eternal cambie un poco el panorama y anime a Bandai Namco, que todavía tiene los derechos de la serie, a anunciar nuevos juegos sobre ella. ¡Queremos castigar enemigos en el nombre de la luna!