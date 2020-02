¡El presidente contra los aliens! Saints Row IV llegará a Nintendo Switch

Todo el mundo quiere estar en Nintendo Switch, ¡incluso el presidente de Estados Unidos! No nos referimos al de verdad, sino a un presidente mucho más agradable: el jefe de la pandilla Los Santos. Así es, el divertido Saints Row IV llegará a la consola híbrida.

En Saints Row IV controlamos al presidente de Estados Unidos en su enfrentamiento contra la invasión extraterrestre liderada por el malvado Zinyak. El presidente y sus aliados han sido atrapados dentro de una simulación de Steelport de la que deben escapar. Afortunadamente, las cosas allí no son reales y eso significa que podemos disfrutar de toda clase de poderes y realizar todo tipo de locuras.

Esta versión es llamada Re-Elected e incluye todo el material adicional que se puso a la venta para las versiones de PlayStation 3, Xbox 360 y PC en 2013. Incluye el divertido modo de juego cooperativo del que disfrutamos entonces. Esta versión también llegó a PS4 y Xbox One hace algunos años.

De acuerdo a tiendas como Amazon y GameFly, Saints Row IV: Re-Elected para Nintendo Switch se pondrá a la venta el 27 de marzo de 2020.

Este no será el único juego de Saints Row disponible para Nintendo Switch. Desde mayo de 2019 podemos disfrutar de Saints Row: The Third – The Full Package en esta consola.

Via: Nintendo Everything

Fuente: Amazon, GameFly