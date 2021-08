Si les llamó la atención el tráiler del nuevo Saints Row que vimos en GamesCom y están considerando probar los anteriores títulos de la saga, les tenemos un excelente noticia. Ya podemos conseguir completamente gratis el juego Saints Row: The Third Remastered gracias a Epic Games Store.

Este juego de acción en un mundo abierto se aleja del ‘realismo paródico’ de juegos como Grand Theft Auto con una visión completamente exagerada, violenta y satírica del género. Podemos usar armas tan graciosas y absurdas como una pistola dubstep y un consolador púrpura gigante.

Podemos agregar Saints Row: The Third Remastered gratis a nuestra biblioteca de juegos de Epic Games Store hasta las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del 2 de septiembre de 2021. Solo tienen que acceder a este sitio web, iniciar sesión si no lo han hecho, y dar clic en el botón ‘Obtener’.

Pero este no es el único juego gratis de Epic Games Store esta semana, pues también nos están ofreciendo Automachef.

Este juego nos pide diseñar y construir restaurantes automatizados, buscando que funcionen a la perfección. Es perfecto para fanáticos de títulos como Factorio.

Igual que Saints Row: The Third Remastered , Automachef estará gratis en Epic Games Store hasta las 10:00 a.m. del 2 de septiembre. Entren aquí y den clic en ‘Obtener’ para agregarlos a su biblioteca.

El juego gratis de la próxima semana será el «pinball metroidvania» Yoku’s Island Express.

Fuente: Epic Games Store