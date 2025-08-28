Saitama tiene un efecto de holograma en Fortnite y los fans creen que no es el verdadero «One Punch Man»

Fue un rumor durante muchos meses, pero la colaboración de One Punch Man con Fortnite finalmente se hizo realidad y ya tenemos las skins de Saitama, Genos y Tatsumaki a la venta en la tienda del juego (y también en la de Fall Guys). Si ya compraron el atuendo de Saitama o simplemente le dieron una mirada, seguramente notaron algo curioso y es que tiene un «glitch» o efecto de holograma al aparecer en pantalla. Esto ha dado pie a un rumor que dice que este no sería el verdadero héroe capaz de derrotar a todos sus enemigos de un solo golpe.

Así es como luce el efecto en ambas versiones de este atuendo. Éste desaparece casi inmediatamente, por lo que muchos jugadores ni siquiera lo notaron.

Algunos consideraron que podría tratarse de un ‘bug’, pues estos son bastante comunes en Fortnite. Sin embargo, hay otra posible explicación más interesante.

Aquellos que han leído el ‘manga’ o han visto el ‘anime’ de One Punch Man saben que lo que hace especial a Saitama es que simplemente no puede ser derrotado y que puede derrotar a (casi) cualquier rival de un solo golpe. Esto no hubiera sido posible de representar en los modos de batalla campal de Fortnite por dos razones: hubiera desbalanceado horriblemente el juego y —de acuerdo a la historia— las personas que entran en el «loop» pierden sus poderes.

Hay una teoría que dice que One, el creador de One Punch Man solo permite el uso de su personaje en ‘crossovers’ si estos mantienen su habilidad de derrotar a cualquiera con un solo golpe y ser prácticamente invencible, esto con el fin de preservar lo que lo hace especial. Como esto no hubiera sido posible en Fortnite, encontraron una forma de torcer las reglas: este no sería el verdadero Saitama sino una representación en holograma de él. Al no ser el real, no tienen que preocuparse de mantener sus habilidades.

Esto es solo una teoría que está ganando popularidad. No hemos encontrado ningún pronunciamiento de One ni de Shueisha al respecto.

En cuanto al Saitama de Fall Guys, es canónico que se trata simplemente de un frijolito usando un disfraz. No dejen que su redonda cabeza los confunda.

¿Qué opinan? ¿Será verdad que el One Punch Man de Fortnite es un holograma y no el verdadero Saitama? ¿Afectaría esto su decisión de comprar o no la skin?