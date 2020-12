Todos los ‘gamers’ sabemos que, tras un arduo día de trabajo o estudio, no hay mejor forma de liberar estrés que llegar a casa, encender la consola y poner un videojuego que nos permita… ¿cultivar arroz? Permítannos hablarles sobre Sakuna: of Rice and Ruin, un juego independiente que pudo haber pasado desapercibido debido a los grandes lanzamientos que lo rodearon, pero se destacó con luz propia gracias a su adorable estilo y singular planteamiento.

Este es un juego muy curioso que mezcla elementos de RPG, simulador de granja y supervivencia. Todo con una marcada apariencia ‘anime’. Pero, ¿qué tal funciona esta extraña combinación?

La protagonista de esta aventura es Sakuna, hija de la diosa de la cosecha y un dios guerrero. Ella vive una vida bastante cómoda en el Reino Elevado (Lofty Realm), pero todo cambia cuando —a causa de la incursión de un grupo de humanos— es castigada y enviada junto a ellos a una isla habitada por demonios, con la misión de restaurar el lugar. No solo tendrá que enfrentar hordas de enemigos, sino buscar la forma de subsistir cultivando arroz.

Gracias a juegos como Stardew Valley, Harvest Moon y Story of Seasons, los títulos que nos permiten administrar una granja han conseguido algo de popularidad. Sin embargo, su audiencia sigue siendo un nicho. Buscando llegar a un público mayor, algunos de estos juegos han simplificado las tareas de la granja y agregado elementos de combate, novela visual y estrategia. Aunque Sakuna: of Rice and Ruin también es un RPG de acción, no descuida en absoluto su lado de simulador y hace que el proceso de cosechar arroz sea increíblemente detallado, pero no por eso carente de diversión.

No se trata solamente de sembrar semillas, regarlas ocasionalmente y recogerlas cuando estén maduras. En este juego tenemos que arar la tierra, seleccionar las semillas, tener cuidado con el espaciado al sembrarlas, preparar el fertilizante, cuidar el nivel del agua y quitar malezas. A la hora de recoger la cosecha de arroz, debemos poner a secar el cultivo, trillarlo y molerlo.

Esta es solo la mitad del juego. También tenemos que recorrer los escenarios en 2D en los que enfrentamos enemigos en batallas rápidas e intensas. ¿Cómo se concilian estos dos modos de juego tan diferentes? Las habilidades de Sakuna dependen directamente de la cosecha de arroz. Aquí no subimos de nivel eliminando enemigos. La fuerza, resistencia, magia, salud y otras características de la protagonista suben de acuerdo a la calidad del producto que sembramos.

Eso no significa que combatir sea inútil. Los materiales que obtenemos al derrotar enemigos y explorar sirven para crear fertilizante. De esto dependen directamente las mejoras a los atributos de la protagonista una vez termine cada cosecha. Además, podemos usar esos mismos materiales para crear platos especiales y comer cada noche, lo que nos da mejoras temporales que resultan imprescindibles para superar los niveles. También podemos usarlos para forjar nuevas armas y trajes con diferentes características.

La forma en que este título vincula sus mecánicas de cosecha con sistemas familiares de los RPG se siente como una verdadera revolución. Demuestran que incluso elementos tan trillados como ‘subir de nivel’ pueden ser manejados de forma creativa. Por cierto, la simulación del cultivo de arroz es tan cercana a la realidad que algunos proclaman que la página sobre sembrado de arroz del Ministerio de Agricultura de Japón se puede usar como guía del juego.

Como pueden notar, Sakuna: of Rice and Ruin tiene sistemas con mucha profundidad que además se complementan perfectamente. Esto crea un ‘loop’ de juego bastante adictivo. Cada día —porque el juego tiene un ciclo de día y noche— trabajamos un poco en la granja, partimos a superar niveles para avanzar en la historia y conseguir los materiales que necesitamos, volvemos al atardecer para trabajar otro poco en la granja, comer y dormir. Esto puede sonar un poco repetitivo, pero el juego va introduciendo poco a poco nuevos sistemas de juego, elementos que facilitan la cosecha y sorpresas que nos mantienen interesados.

La trama, personajes y la mitología del juego también ponen de su parte para mantenernos jugando. Sakuna: of Rice and Ruin no está realmente basado en la mitología japonesa, pero sí está fuertemente inspirado en ella. Los dioses que protagonizan el juego no pertenecen a ningún panteón real, pero eso no importa. Le dan una fuerte base a una hermosa historia sobre la responsabilidad y la familia.

Sakuna insiste en que es una mujer adulta (y su gusto por el sake es prueba de ello), pero su apariencia infantil refleja mejor su personalidad. Es una chica caprichosa e inmadura que ha vivido una vida privilegiada y llena de lujos en el Reino Elevado. Ser obligada a trabajar para sobrevivir es un ‘shock’ para ella, pero vivir al lado de otros humanos y crear una especie de familia adoptiva va ayudándola a madurar poco a poco.

Los demás personajes tienen personalidades muy marcadas y los conflictos y conversaciones que tienen hacen que de verdad se sientan como una familia. Las conversaciones entre ellos durante las cenas tocan temas como la naturaleza de los dioses, por qué existen diferentes religiones y la diferencia entre ricos y pobres.

Estas charlas son sumamente interesantes y definen una filosofía clara para el juego. Esta es una obra sobre la naturaleza del privilegio y las dificultades de aceptar y retar las convenciones sociales que llevan a unos a creerse mejores que otros. Por ejemplo, uno de los personajes es una misionera de una religión monoteista que debe racionalizar el hecho de convivir con una diosa que no es la suya. Eso lleva a conclusiones fascinantes que uno no esperaría de un juego ‘indie’ con una apariencia tan adorable.

Edelweiss, el pequeño estudio japonés que desarrolló el juego, logró crear un fantástico RPG de acción que no se parece a nada más. Este género es conocido por no ofrecer experiencias cortas y Sakuna: of Rice and Ruin no es la excepción. Llegar al final nos puede tomar entre 25 y 30 horas, pero será mucho más tiempo si decidimos explorar los niveles a fondo y completar todas las misiones opcionales. Aquí es necesario mencionar uno de los aspectos negativos del juego: el reciclaje de contenido.

Como buen RPG que es, a veces es necesario ‘grindear’ un poco en niveles que ya superamos para conseguir los materiales que necesitamos. Hasta este punto, eso no es grave. Pero hay momentos en que el juego nos obliga a volver a esos escenarios varias veces para avanzar en la trama. La mayoría de jefes se repiten y algunos de ellos son solo versiones ‘grandes’ de enemigos comunes.

De hecho, a pesar de los múltiples tutoriales, el funcionamiento de algunos sistemas no siempre es claro. A veces no sabemos qué debemos hacer para que la historia continúe. El juego se limita a decir que ‘exploremos’ o ‘esperemos’. En los primeros casos, tenemos que hacer misiones de exploración. Estas son exclusivas de cada nivel y consisten en misiones secundarias como eliminar cierta cantidad de enemigos o encontrar un objeto escondido. Esto implica una repetición de niveles que se siente como relleno.

Afortunadamente, la jugabilidad es tan divertida y los personajes son tan agradables que estos problemas no afectaron mucho nuestra opinión. Sakuna: of Rice and Ruin es una pequeña obra de arte que merece ser descubierta por muchos más jugadores. No en vano lo nominamos en la categoría de Mejor RPG en los premios Poporo de Oro.

Sakuna: of Rice and Ruin 8.2/10 Nota Lo que nos gustó -Diseño de personajes de Ryota Murayama.

-El vínculo entre la cosecha de arroz y las habilidades de Sakuna.

-Personajes e historia muy bien desarrollados.

-Sistema de combate rápido y profundo. Lo que no nos gustó -Tener que repetir varias veces algunos niveles y jefes.

-Algunos 'bugs'y 'glitches' visuales.

-Poca claridad en el funcionamiento de algunas mecánicas.

-No está traducido al español. En resumen En medio de una temporada llena de grandes juegos AAA, Sakuna: of Rice and Ruin es un soplo de aire fresco que nos ofrece una experiencia diferente, pero no menos interesante. La forma en que combina sus mecánicas de cosecha con la jugabilidad de un RPG de acción lo convierten en un juego único que hay que probar, pero eso no es todo. Sus personajes están muy bien escritos y pueden ser tan graciosos como trágicos. La familia adoptiva que terminan formando nos da momentos muy enternecedores y nos permiten reflexionar sobre temas de religión y diferencia de clases. Puede resultar repetitivo en ocasiones, pero eso no debe alejarnos de este gran título.

Reseña hecha con una copia digital de Sakuna: of Rice and Ruin para PlayStation 4 brindada por XSEED Games.