Aunque Telltale Games ya no se encuentra entre nosotros, su legado como uno de los mejores estudios para crear juegos de aventuras interactivas es innegable. Antes de tener grandes éxitos como The Wolf Among Us y The Walking Dead, Telltale ya saboreaba el éxito con la notable franquicia Sam & Max. Ahora, un equipo de antiguos empleados del estudio lanzará esta aventura totalmente remasterizada.

Skunkape Games ha anunciado Sam & Max Save the World Remastered, el cual traerá al gracioso y dinámico dúo con mejoras en su aspecto visual. Esta edición incluirá los seis episodios de la primera temporada, junto a unas cuantas actualizaciones para el ‘gaming’ moderno. Principalmente, se ha agregado soporte para controles, audio restaurado y mejoras visuales.

El juego también incluirá opción para subtítulos en múltiples idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, polaco, húngaro, checo, y por supuesto, español.

También te puede interesar: Dontnod está trabajando en seis proyectos y abre estudio en Montreal

Aparte de este próximo relanzamiento, la franquicia también se verá revigorizada con un nuevo juego diseñado para dispositivos de realidad virtual. El proyecto está siendo desarrollado por HappyGiant y está planeado para salir el próximo año.

Sam & Max Save the World Remastered estará disponible para Nintendo Switch y PC a partir del 2 de diciembre.

Vía: DualShockers