Samsung presentó una plataforma de videojuegos para sus televisores Smart TV

Si no tienen dinero para comprar una nueva consola de videojuegos y un nuevo televisor, no se preocupen. Con el segundo bastará. La empresa Samsung acaba de anunciar su ‘Gaming hub’ una plataforma de ‘streaming’ de videojuegos que funcionará directamente en sus televisores Smart TV. No habrá necesidad de más dispositivos aparte de un control.

Según Won-Jin Lee, presidente corporativo de Samsung Electronics, el objetivo de la compañía es crear una forma más sencilla para que las personas disfruten videojuegos. Para lograrlo se aliaron con Nvidia, Google Stadia y el servicio de ‘streaming’ para PC Utomik. Dicen que en el futuro anunciarán más alianzas relacionadas con este proyecto.

La plataforma de videojuegos Samsung Gaming Hub será compatible con modelos selectos de televisores Smart TV de la marca que serán lanzados a lo largo de 2022. Estos también permitirán chat de video y NFTs, pese a que los NFTs apestan.

Otros de los nuevos modelos que lanzarán este año soportarán HDR10+ GAMING con 120 Hz, igual que algunos monitores especializados para juegos.

Esta no es la primera vez que Samsung trata de meterse en el mundo de los videojuegos. En 2021 presentó el servicio PlayGalaxy, pero lo abandonó tras varios meses en fase de pruebas.

Via: GamesIndustry.biz

Fuente: Samsung