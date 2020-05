Aunque no es un nombre tan reconocido como Street Fighter, Mortal Kombat o The King of Fighters, Samurai Shodown es una de las franquicias más legendarias en el mundo de los juegos de pelea. Sigue vigente gracias al juego lanzado en 2019, pero su historia está a punto de ser redescubierta gracias a Samurai Shodown NeoGeo Collection.

Esta compilación incluirá los cinco primeros juegos de la saga, además de dos versiones especiales de la quinta entrega, una de las cuales nunca había sido publicada antes. Todos los juegos se podrán jugar en línea e incluyen una nutrida galería de arte conceptual y publicitario, música y entrevistas con los desarrolladores. Este es, definitivamente, un paquete que ningún fanático de la saga debería dejar pasar.

El tráiler también revela la fecha de lanzamiento de Samurai Shodown NeoGeo Collection. Llegará primero a PC mediante Epic Games Store el 11 de junio de 2020. Siete días después aparecerá en Steam. Finalmente, llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One el 28 de julio de 2020. La versión de Xbox One no es mencionada en el tráiler, pero el estudio Digital Eclipse asegura que sí llegará.

¡Pero eso no es todo! Samurai Shodown NeoGeo Collection será completamente gratis entre el 11 y el 18 de junio en Epic Games Store. Esa es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Después de eso, tendrá un costo de 39.99 dólares (aproximadamente 150.000 pesos en Colombia).

Fuente: canal oficial de SNK en YouTube