El ‘rescate’ de Samurai Shodown V Perfect, un juego que se creía perdido

Los fanáticos de Haohmaru, Nakoruru y compañía están de fiesta. El esperado Samurai Shodown NeoGeo Collection, una compilación de los títulos clásicos de esta saga de juegos de pelea de SNK, finalmente ha llegado. Se puede adquirir gratis durante sus primeros días en el mercado mediante Epic Games Store. Esta colección no es solo importante porque nos ofrece la posibilidad de disfrutar estos títulos, sino porque incluye uno que nunca fue lanzado oficialmente y se creía perdido: Samurai Shodown V Perfect.

La historia de este misterioso juego es increíble. Pero antes de contarla tenemos que explicar un fenómeno bastante curioso del mundo de los juegos de pelea: las revisiones. Durante los años noventa y comienzos de los dos mil —épocas en que estos títulos dominaban los arcades— no había una forma fácil de actualizar los videojuegos para solucionar ‘bugs’, hacer ajustes de balance o agregar nuevos personajes. Esta es la razón por la que muchos títulos simplemente eran ‘reemplazados’ por nuevas revisiones tras varios meses en los salones. El ejemplo más claro de esto es Street Fighter II. Entre 1991 y 1994 conocimos la versión básica, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II Hyper Fighting, Super Street Fighter II y Super Street Fighter II Turbo.

Teniendo esto claro, podemos comenzar a hablar de Samurai Shodown V. Este título, conocido en Japón como Samurai Spirits Zero y lanzado en 2003, no tuvo un buen recibimiento. El año siguiente, SNK lanzó una revisión conocida como Samurai Shodown V Special. Esta no solo representó una notable mejora gráfica, sino que reemplazó a varios personajes, hizo ajustes de balance al sistema de combate e introdujo el movimiento Overkill, que permitía acabar inmediatamente con una pelea.

Samurai Shodown V Special fue mucho mejor recibido que su predecesor, pero las cosas no pararon ahí. Yuki Enterprise, compañía a la que SNK le había encargado la supervisión del desarrollo del juego, inmediatamente puso al equipo —incluyendo al director Kouji Takaya— a trabajar en una nueva revisión: Samurai Shodown V Perfect.

Además de nuevos ajustes de balance y mejoras que pretendían facilitar la realización de torneos, esta versión incluía una nueva historia para cada uno de los personajes. También tenía nuevas imágenes finales para todos ellos.

Si quieren entender la cronología e historia de la serie, les recomendamos leer esté artículo.

El nombre Samurai Shodown V Perfect se convirtió en una leyenda para los fanáticos de la saga. A pesar de haber sido completado, casi nadie había podido jugarlo hasta ahora. La razón detrás de esto es tan absurda que resulta difícil de creer: nadie le avisó a SNK que estaban haciendo este juego.

Así es. Este título se hizo sin permiso de los dueños de Samurai Shodown. Todo se vino abajo durante una prueba de la máquina de arcade en una sala de juegos. Kouji Takaya llegó al lugar unas horas después de que la prueba comenzara, solo para descubrir que habían retirado el juego. SNK se enteró de la situación y de inmediato ordenó acabar con todo el proyecto.

Samurai Shodown V Perfect solo estuvo dos horas disponible a un público selecto durante esa prueba. Fue archivado y estuvo así durante 15 años. Durante este tiempo, Takaya y su equipo se convirtieron en Examu, los responsables de juegos de pelea como Arcana Heart.

A comienzos de 2019, Digital Eclipse y Brandon Sheffield —director de Necrosoft Games— comenzaron a trabajar con SNK para dar forma a la compilación de juegos que eventualmente se convertiría en Samurai Shodown NeoGeo Collection. Ellos entrevistaron a los desarrolladores de la saga buscando material suplementario. Cuando hablaron con Takaya, obviamente conversaron sobre el legendario Samurai Shodown V Perfect.

Kouji Takaya

El diseñador les contó toda la triste historia del juego y la charla tomó el rumbo esperado. Digital Eclipse le preguntó si tenía el código del juego. Esta era una pregunta peligrosa, pues ningún empleado de SNK debía quedarse con algo así. Takaya dijo que no, pero el representante de SNK lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que por favor lo compartiera si lo tenía. Él dijo que lo buscaría.

Tiempo después le reveló a Sheffield que no tenía el código, pero sí tenía el ROM de la versión completa del juego. Esta era una gran noticia. Podrían incluir a Samurai Shodown V Perfect en la colección, pero había un gran problema: el tiempo. No solo había que convencer a SNK de que les dejara publicar el juego perdido, había que traducirlo y localizarlo. Solo tuvieron solo 48 horas para traducir el texto japonés a inglés.

A pesar de las carreras, el equipo de Digital Eclipse logró entregar la traducción a tiempo. Hoy podemos disfrutar de un título que, hasta hace poco, se daba por perdido. Lo único que Sheffield lamenta es que Touru Sakurai, escritor de la historia del juego, falleció hace poco y no pudo ver el lanzamiento de su obra.

La historia de Samurai Shodown V Perfect es increíble, pero no es única. En el mundo de los videojuegos hay cientos —tal vez miles— de juegos perdidos, prototipos cancelados y títulos sin lanzar que permanecen olvidados en viejos discos duros y discos flexibles que corren el riesgo de perderse para siempre. Que bueno que los historiadores de videojuegos y varias empresas de preservación están haciendo todo lo posible para rescatarlos.