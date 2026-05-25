Sandrone será un personaje jugable en la versión 7.0 de Genshin Impact, esto es lo que sabemos sobre sus habilidades

Aunque nos entristeció mucho la pérdida de la séptima de los Fatui hace unas cuantas actualizaciones, sabíamos que tarde o temprano la tendríamos de regreso para alegría de Columbina y los demás. Sandrone ha sido anunciada oficialmente como uno de los nuevos personajes que podremos conseguir mediante el gacha de Genshin Impact en la versión 7.0 y las filtraciones ya comenzaron a dar detalles sobre su kit de habilidades y detalles.

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Aunque no conocemos los detalles de cómo será revivida, ella es una máquina creada por Alain Guillotin así que tampoco es que vaya a ser una gran sorpresa. La que si estará cambiada es Pulonia, su compañera robótica, que pasa de ser un enorme «mayordomo» con forma masculina a tener una forma mucho más femenina llamada Fagio.

Estas serán sus principales características en el juego:

Arma : Mandoble

: Mandoble Cuña Estelar (equivalente a Visión) : Cryo

: Cryo Constelación: Narcissorolegium

De acuerdo a las filtraciones, una de las principales características de combate de Sandrone en la versión 7.0 de Genshin Impact será su ataque cargado que invoca a Fagio para que dispare contra los enemigos e inflija daño Cryo. Fagio irá aumentando su poder poco a poco hasta entrar en sobrecarga, que es cuando hará más daño.

La habilidad elemental de Sandrone le permite flotar por un tiempo limitado durante el cuál dispara automáticamente a los enemigos para causarles daño Cryo. Su habilidad definitiva dispara proyectiles que causan mucho daño Cryo en un área de efecto. Sandrone también usará el nuevo efecto conocido como Esplendor: Superconductor Estelar, que le permite hacer más daño Cryo con su habilidad elemental y aumentará el daño de las reacciones de Superconductor Estelar del equipo.

Además, cuando Sandrone esté en el equipo, obtendrá una recompensa de aperitivos adicional tras entregar los encargos del día a Katheryne.

Cuándo llega Sandrone y la versión 7.0 a Genshin Impact

Si se mantienen los planes, Genshin Impact recibirá la actualización a la nueva versión que nos lleva a Snezhnaya e introduce el banner de Sandrone el martes 30 de junio de 2026 en horas de la noche.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

