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Sandrone será un personaje jugable en la versión 7.0 de Genshin Impact, esto es lo que sabemos sobre sus habilidades

Esperen a que Colombina la "vea".

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Aunque nos entristeció mucho la pérdida de la séptima de los Fatui hace unas cuantas actualizaciones, sabíamos que tarde o temprano la tendríamos de regreso para alegría de Columbina y los demás. Sandrone ha sido anunciada oficialmente como uno de los nuevos personajes que podremos conseguir mediante el gacha de Genshin Impact en la versión 7.0 y las filtraciones ya comenzaron a dar detalles sobre su kit de habilidades y detalles.

Aunque no conocemos los detalles de cómo será revivida, ella es una máquina creada por Alain Guillotin así que tampoco es que vaya a ser una gran sorpresa. La que si estará cambiada es Pulonia, su compañera robótica, que pasa de ser un enorme «mayordomo» con forma masculina a tener una forma mucho más femenina llamada Fagio.

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Estas serán sus principales características en el juego:

  • Arma: Mandoble
  • Cuña Estelar (equivalente a Visión): Cryo
  • Constelación: Narcissorolegium

De acuerdo a las filtraciones, una de las principales características de combate de Sandrone en la versión 7.0 de Genshin Impact será su ataque cargado que invoca a Fagio para que dispare contra los enemigos e inflija daño Cryo. Fagio irá aumentando su poder poco a poco hasta entrar en sobrecarga, que es cuando hará más daño.

La habilidad elemental de Sandrone le permite flotar por un tiempo limitado durante el cuál dispara automáticamente a los enemigos para causarles daño Cryo. Su habilidad definitiva dispara proyectiles que causan mucho daño Cryo en un área de efecto. Sandrone también usará el nuevo efecto conocido como Esplendor: Superconductor Estelar, que le permite hacer más daño Cryo con su habilidad elemental y aumentará el daño de las reacciones de Superconductor Estelar del equipo.

Además, cuando Sandrone esté en el equipo, obtendrá una recompensa de aperitivos adicional tras entregar los encargos del día a Katheryne.

Cuándo llega Sandrone y la versión 7.0 a Genshin Impact

Si se mantienen los planes, Genshin Impact recibirá la actualización a la nueva versión que nos lleva a Snezhnaya e introduce el banner de Sandrone el martes 30 de junio de 2026 en horas de la noche.

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Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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