Sáquenle el jugo a sus PlayStation 5 con estos trucos y secretos

PlayStation 5 finalmente ha llegado a Colombia y todos los fanáticos están ansiosos por tener la nueva consola de Sony. Con todas las mejoras en el campo visual y desempeño en los juegos, PlayStation 5 posee unas cuantas propiedades y secretos que pueden hacer mucho más placentera la experiencia en la consola. Desde herramientas de registro hasta aplicaciones que se creían eliminadas del sistema, PlayStation 5 posee algunos trucos y secretos de los que posiblemente no te habías enterado.

Estos son algunos secretos que probablemente no sabías de PlayStation 5

Ahora puedes llevar cuenta del tiempo de cada juego

Algunas personas gustan presumir cuántas horas han invertido en un juego. En PS4, esta función dependía de cada título al mostrarse en los archivos guardados. Ahora, la nueva consola lleva un registro de todos los juegos que han sido ejecutados en ella. PlayStation 5 muestra el número de horas jugadas y el tiempo pasado desde la última vez que el juego se ejecutó.

Para ver el registro, hay que ir a Perfil > Juegos. También puede haber registros de juegos ejecutados en PS4 por si les pica la curiosidad.

Experiencia personalizada con perfiles preestablecidos

Sin importar las preferencias de idioma o configuraciones de control, la consola ahora puede estandarizarlas y ajustarlas automáticamente sin la necesidad de ir hasta las opciones dentro del juego. Entre las opciones encontramos la activación de subtítulos por defecto, invertir la cámara de los controles, cambiar la dificultad y dejar el audio del título en un idioma preferido. Ya no es necesario cambiar el idioma de la consola para evitar el español “onda vital” en algunos juegos.

Pueden activar los perfiles en Configuración > Datos Guardados y Configuración de Juego > Ajustes Preestablecidos.

Una lista de deseos para no perder pista de esas futuras adquisiciones

Los juegos por los que han estado salivando por meses tienen un lugar de reserva para que no los pierdan de vista. Cualquier juego que se encuentre en la nueva PS Store podrá ser agregado a la Lista de Deseos. También pueden seguir estos títulos para enterarse de las últimas noticias referentes a estos.

Para agregar un juego a la Lista de Deseos, basta con ir al juego en la PS Store y darle al botón con el corazón.

PlayStation 5 sí posee un navegador de internet interno

Este es uno de los trucos más escondidos dentro de PlayStation 5.

Oficialmente, Sony afirmó que PS5 no tendría un navegador de internet. Estrictamente, no es del todo cierto. Algunos usuarios han descubierto cómo usar el navegador por medio de páginas de autenticación o enviándose mensajes con la dirección de Google para poder acceder a la mayoría de funciones. No se puede tener acceso a la barra de direcciones, pero tiene propiedades como video en HTML5. Sabemos que no es lo ideal, pero ojalá Sony pueda implementar plenamente este navegador en el futuro.

El micrófono integrado del DualSense tiene sus propios trucos

Puede que el micrófono integrado del control DualSense no sea el pináculo de la tecnología actual, pero tiene un par de cositas para hacer mucho más práctico el uso de PS5. Usando las funciones de reconocimiento de voz, los usuarios pueden hablar directamente al micrófono y la consola identificará sus palabras para convertirlas en texto.

Para que el sistema identifique cuándo se están ingresando palabras, deben presionar el gatillo R2 cuando hablen. Esto es sumamente útil para ahorrar tiempo escribiendo mensajes o palabras en el buscador.

También pueden tener control del micrófono para evitar situaciones incómodas cuando no lo estén usando. Pueden ir a Configuración > Sonido > Micrófono > Estado del Micrófono al Iniciar Sesión. Aquí pueden silenciar el micrófono en el momento de encender o reiniciar la consola.

Los videos ahora pueden grabarse con comentarios

Para aquellos que quieren incursionar en el mundo de los ‘Let’s Play’, PlayStation 5 tiene más trucos bajo su manga. Ahora los videos pueden grabarse en esplendoroso 4K usando el botón “Crear”. Para configurar el formato, deben dirigirse a Configuración > Capturas y Transmisiones > Formato de Videoclip. Aquí pueden configurar la resolución 4K (3840 x 2160) y dejarla a un formato que no devore el espacio de almacenamiento de la consola.

Cuando hayan finalizado su videoclip, pueden ir a la Biblioteca de Medios y agregar sus comentarios mediante la opción de edición “Agregar Audio”. Estas notas habladas pueden agregarse con el micrófono integrado del DualSense o con el que venga en sus auriculares.

No olviden que también pueden gestionar su PS5 usando la renovada PS App, disponible para dispositivos Android y iOS. Con la aplicación pueden programar descargas y liberar espacio que ya no necesiten, mientras la consola se encuentre en modo de reposo.

¿Ya tienen una PlayStation 5? ¿Cómo les ha parecido la experiencia? Dejen sus comentarios en la página o en nuestras redes sociales. No olviden visitar diariamente GamerFocus para no perderse las últimas novedades en el mundo de los videojuegos.