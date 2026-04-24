Saros – Reseña (PS5)

Returnal fue una de las primeras grandes sorpresas que nos dio la consola PS5. Antes de este juego, muy pocos estudios se habían arriesgado a experimentar seriamente con mecánicas ‘roguelite’ —muerte permanente y progresión perdida— en juegos AAA, pero el estudio finlandés Housemarque puso valientemente ante nosotros un juego muy difícil que nos exigía perseverancia y paciencia, cualidades de las que muchos jugadores carecen hoy en día.

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Aunque algunos atribuyen su éxito al hecho de que salió en un momento en que no habían muchos títulos exclusivos para esa consola, no hay duda de que había un sector de la comunidad que ansiaba experiencias como esta y parece que a sus creadores les quedó gustando la idea detrás de este juego porque han vuelto con una “secuela espiritual”. Saros no nos lleva de nuevo al planeta Atropos ni nos pone otra vez en los zapatos de Selene, pero si nos lleva de la mano para bailar en un nuevo ‘ballet de balas’.

El nombre del planeta es Carcosa. La poderosa megacorporación Soltari descubrió allí una poderosa fuente de energía llamada lucenita y comenzó a enviar oleadas de colonos para que se asentaran en este mundo y comenzaran a extraer sus valiosos recursos. Nosotros encarnamos a Arjun Devraj, un soldado de Soltari parte de la cuarta oleada que no encuentra un planeta siendo colonizado, sino un infierno del que ni la muerte le permite escapar.

Una partida de Saros —un ciclo, como se le llama en el juego— es así: salimos del ‘Pasaje’ (nuestra base de operaciones) a recorrer el planeta y en el camino encontramos montones de enemigos capaces de disparar ráfagas de cientos de balas contra nosotros. A medida que los derrotamos y abrimos contenedores, recogemos Lucenita que aumenta nuestras capacidades de combate y armas más poderosas hasta que somos eliminados.

Al revivir de nuevo en el Pasaje, perdemos todas las armas y aumentos de características conseguidas, pero no la Lucenita, que podemos usar para aumentar permanentemente nuestra salud, poder, capacidad de recoger aún más Lucenita y obtener nuevas ventajas. Al partir al siguiente ciclo, las cosas han cambiado en Carcosa.

Una de las características más comunes de los ‘rogelites’ es que los mapeados se generan al azar, de modo que no vamos a ver lo mismo dos veces. Saros no es exactamente así. Aunque las rutas que seguimos en los niveles sí son determinadas al azar y pueden cambiar algunos de los recursos y enemigos que encontramos, siempre vamos a llegar a los mismos “puntos de interés”. Otro elemento constante dentro de los ciclos es que vamos a encontrar un artefacto que invoca el Eclipse Solar, un fenómeno que “corrompe” el planeta haciendo que los enemigos sean más fuertes, algunas de sus balas nos afecten reduciendo nuestra salud máxima y las armas que encontramos tengan características negativas.

El Eclipse no es solo un sistema mecánico, sino que es uno de los puntos clave y más misteriosos de la historia. Su presencia parece alterar el mismo paso del tiempo y “enloquece” poco a poco a quienes lo miran. Los personajes que encontramos empiezan a hablar de una Costa prometida, un destino glorioso y un Rey de Amarillo que los llama.

Llegados a este punto, algunos de ustedes seguramente han notado las referencias que Saros hace a la obra de Robert W. Chambers. Carcosa y el Rey de Amarillo son conceptos de horror cósmico que aparecen en sus cuentos y que eventualmente fueron apropiados a los Mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Estos han inspirado otras obras como la primera temporada de la serie de televisión True Detective y el genial juego indie Signalis, pero es el juego de Housemarque el que mejor explota el misterio que hay detrás de ellos.

Saros es una obra de arte de la ambientación. Los escenarios de Carcosa y los seres que los habitan transmiten muy bien la idea de horrores eldritch que van más allá que los tentáculos y símbolos comunes en los trabajos de inspiración lovecraftiana. Obviamente no faltan los templos ominosos y construcciones biomecánicas gigerescas como las que ya habíamos visto en Returnal, pero me llegaron a impresionar mucho más con su escala y las implicaciones de sus cambios tras el Eclipse. La opresiva banda sonora con toques electrónicos y maravillosos efectos de sonido hacen que la visita a este planeta sea realmente inolvidable.

Esta fantástica ambientación infernal está muy bien ligada temáticamente con los personajes y su constante descenso a la locura, el cual me recordó bastante al clásico del cine de terror Event Horizon — tristemente conocido como La nave de la muerte en estos lares. Mientras observamos a los pocos sobrevivientes decir cosas cada vez más y más absurdas, Arjun se cree a sí mismo inmune pero su misión de “rescatar a quienes pueda” — y que en realidad esconde la búsqueda de alguien de su pasado que supuestamente está en Carcosa— raya en la obsesión. También vamos a visitar escenarios de su pasado de forma muy similar a Selene encontrando su propio hogar en Returnal.

Otro gran elemento de Saros es la forma en que vincula el horror cósmico con el horror capitalista de Soltari, que termina siendo un monstruo por si mismo. La forma en que la corporación deja claro que solo le importa la extracción de la lucenita y que las vidas de los colonos es algo completamente secundario es muy poco sutil, pero encaja a la perfección con los temas, ambientación y hasta con la jugabilidad.

El ‘ballet de balas’ se siente mejor que nunca. Ver los incontables proyectiles de colores que se aproximan hacia nosotros en todo momento puede ser abrumador, pero es un juego que nos guía fácilmente hacia ese “estado de flujo” en que podemos activar los escudos a tiempo, arrojarnos en el aire y usar las habilidades especiales con un ritmo que confirma que referirse a ésto como “un ballet” no es una exageración. Si no han jugado Returnal, la comparación más apta de con las arenas de Doom 2016: secuencias de combate en que los enemigos vienen uno tras otro pero siempre sabemos qué hacer y se siente fantástico. Tenemos buena variedad de armas (aunque no se desbloquean con la frecuencia que me gustaría) y tienen un excelente sistema de disparo secundario que aprovecha perfectamente los gatillos hápticos de los controles DualSense. Su uso de la vibración también es excelente.

Pero a pesar de lo fantásticas que se sienten, hay algunas secuencias de combate que pusieron a prueba mi paciencia. Este juego exige un control absoluto del campo de batalla, pero a veces la cantidad de enemigos y balas es tan absurdo que es posible “perderse” en medio del ballet y terminar atrapado entre la geografía o cayendo en un agujero. Aunque el juego tiene elementos que indican de dónde viene un ataque, no me parece suficiente en medio de la descarga sensorial que son los enfrentamientos y recibir ataques por la espalda se volvió bastante común.

Además de los elementos roguelike, Saros también tiene un poco de ‘metroidvania’. A medida que avanzamos en el juego conseguimos mejoras como un gancho y la posibilidad de usar plataformas de salto. Inicialmente no parece ser muy útil volver a pasados niveles para usarlos, aunque esto nos da acceso a grabaciones que revelan detalles de la trama y más mejoras para las armas en esos ciclos. Aún así, se siente que está algo desaprovechado. Podemos usar teletransportadores para llegar a los biomas que queramos en vez de aprovechar los atajos desbloqueados.

Saros corre muy bien en una PS5 básica y nunca noté que bajara de los 60 fps incluso en los momentos más intensos, sin embargo, tampoco es el mejor juego que existe en la consola en términos de calidad gráfica. Los personajes lucen bien, pero los modelos están algo anticuados y eso se siente especialmente en las secuencias de diálogos, donde se ven extraños y con animaciones y expresiones algo limitadas.

En cuanto a los diálogos, no puedo hablar mucho de la actuación de Rahul Kohli en el papel protagónico porque lo jugué con voces en español latino. Estas son bastante buenas en general, pero a veces desentonan un poco en las conversaciones, como si estuvieran hablando con tonos diferentes. Nada grave, pero un poco molesto.

Saros es un muy buen juego que apreciarán mucho los fanáticos de los títulos de acción intensa. Sabe impulsarnos hacia adelante y conseguir un buen combo de equipo se siente fenomenal, incluso si sabemos que lo perderemos en la siguiente partida. La trama es llamativa y está llena de misterio, pero también puede resultar muy ambigua para quienes prefieran historias más tradicionales.

Reseña hecha con una copia digital de Saros para PS5 brindada por PlayStation.