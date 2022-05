Save Room – Organization Puzzle es un juego inspirado en el inventario de Resident Evil 4

Tras su lanzamiento en 2005, la aventura de Leon S. Kennedy en España se convirtió en uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Incluso en los juegos de disparos en tercera persona modernos se puede sentir la huella de este título de Capcom. Pero además de su jugabilidad principal, tiene un elemento icónico que no había sido tan imitado hasta ahora. Aquí tenemos Save Room – Organization Puzzle, un pequeño juego independiente directamente basado en el sistema de inventario de Resident Evil 4.

Fractal Projects, el estudio independiente responsable de la curiosa serie de juegos How to Bathe you Cat, no trata de ocultar de dónde viene la inspiración de su nuevo título. No solo «copia» el estilo visual del menú del juego de Capcom, sino que los nombres de los objetos hacen referencia a los de RE4 —como la pistola Fixed Butterfly en lugar de la Broken Butterfly— y la música recuerda mucho a la de los cuartos de grabado.

¿Qué hacemos en este juego? Lo mismo que hicimos cuando controlábamos a Leon: organizar sus armas, municiones, herramientas y objetos de curación en una cuadrícula. Esto se va volviendo cada vez más complicado y nos obliga a mezclar hierbas curativas y hasta gastarlas para poder hacer espacio para más objetos.

Pueden encontrar el juego de puzzle Save Room – Organization Puzzle y disfrutar de la nostalgia del inventario de Resident Evil 4 en Steam, donde cuesta solo 4.500 pesos colombianos. Esperamos que a Capcom no le moleste este «homenaje», pues la verdad es que preferimos títulos curiosos como este al innecesario ‘remake’ de RE4 que parecen estar desarrollando.

Via: Kotaku

Fuente: Steam