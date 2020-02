Desarrollado por Simogo y distribuido por Annapurna Interactive, Sayonara Wild Hearts fue una de las sorpresas del año pasado. Tras su debut el 19 de septiembre, este se convirtió un éxito crítico. Fue alabado tanto por presentación visual y sonora como por su narrativa.

En los meses posteriores, el título fue nominado a múltiples galardones. En los Developers Choice Awards 2020 y The Game Awards 2019 fue nominado a mejor dirección de arte, mejor banda sonora y mejor juego para móviles. Incluso ganó algunos premios. De hecho, recientemente se hizo con el premio a mejor juego portátil en los premios DICE 2020.

A pesar de su corta duración, todos estos reconocimientos han hecho del juego de acción de Simogo uno imprescindible para todo ‘gamer’ que se respete. A esto contribuye su económico precio de 15 dólares estadounidenses, más o menos 50.150 pesos colombianos. No obstante, todavía hay una plataforma a la que este querido título no ha llegado: Xbox One. Por fortuna, los usuarios de la última consola de Microsoft no tendrán que esperar demasiado.

Por medio de un breve tráiler, Annapurna Interactive ha revelado que Sayonara Wild Hearts estará disponible para Xbox One a partir del próximo 25 de febrero.

Sayonara Wild Hearts ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC y dispositivos móviles. De no haber leído nuestra reseña del juego, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: canal oficial de Annapurna Interactive