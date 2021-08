Scarlet Nexus – Reseña

Scarlet Nexus es el nuevo proyecto transmedia de Bandai Namco, el cual consta de una serie de animación distribuida para Latinoamérica por Funimation y un videojuego de acción en tercera persona con elementos RPG y estética de ‘anime’ dirigido por Kenji Anabuki (Tales of Xillia 2). Este videojuego cuenta con una importante carga narrativa, que se complementa con los caminos separados de sus dos protagonistas. Así que es momento de averiguar si el nuevo y ambicioso proyecto de Bandai Namco es lo que promete, o si se convertirá en otro juego olvidado de esta desarrolladora.

La historia de Scarlet Nexus está llena de giros y sorpresas

El control gubernamental en el mundo de Scarlet Nexus no podría estar mejor reflejado.

La historia de Scarlet Nexus, a pesar de sus clichés heredados del ‘anime’, trata y logra llevar de una manera adecuada temas complejos en un mundo lleno de misterios y giros de guión que no vale la pena revelarlos. Son precisamente estos giros en la historia, en algunas ocasiones inverosímiles, lo que hacen que Scarlet Nexus se disfrute incluso la segunda vez que se inicia una aventura ya sea con Kasane o Yuito. Es así que para conocer y entender algunas de las interrogantes que tengamos sobre la historia de Scarlet Nexus, será necesario conocer los hechos desde el otro lado del campo de batalla.

Pero en nuestra aventura no estaremos solos, ya que también tendremos un equipo de compañeros para cada uno de los protagonistas de la historia de Scarlet Nexus. Cada uno de nuestros aliados cuentan con sus propios episodios de vínculo, los cuales se desbloquean a medida que interactuamos con ellos hablando o regalándoles objetos que podemos comprar o intercambiar por misiones en la tienda.

A medida que desbloqueamos los episodios de vínculo de cada personaje, obtendremos nuevas habilidades para usar en las batallas.

Los episodios de vínculo en Scarlet Nexus, nos permiten conocer a los personajes que acompañan a Yuito y Kasane. Además, estos episodios permiten que el jugador tome un descanso de la acción y conozca más detalles sobre la historia y el mundo del título de Bandai Namco. Cabe resaltar que gracias a que tanto Yuito como Kasane tienen sus propios caminos, los episodios de vínculo de cada uno de los protagonistas de Scarlet Nexus añade nueva información para el jugador.

Una mezcla simple pero efectiva

El árbol de habilidades del juego es extenso. afortunadamente, los avances se pueden heredar al personaje con el que decidamos jugar por una segunda ocasión.

Si bien la historia es importante, no tenemos que olvidarnos que Scarlet Nexus es un juego de acción con elementos RPG. Es así que al comienzo SN puede sentirse como un hack and slash genérico. Sin embargo, a medida que conseguimos habilidades, el ritmo y las estrategias derivadas de los elementos RPG de Scarlet Nexus animan el combate. Esto gracias a la variedad de enemigos, los cuales tienen particularidades físicas o generan atributos que entorpecen nuestro movimiento o nos dejan en desventaja con estados alterados. Cabe resaltar, que estos mismos estados se los podemos infligir a nuestros enemigos.

Yuito y Kasane cuentan con su propio estilo de pelea. Yuito lucha con su espada a corta distancia, mientras que Kasane aprovecha sus armas para atacar a distancia. No obstante, los ataques sencillos solo son el inicio de todas las posibilidades que hay en el combate de Scarlet Nexus. Esto gracias a la sinergia con los compañeros y a las habilidades psicoquinéticas que poseen Yuito y Kasane. Estas agregan dinamismo y estrategia a las batallas, ya que siempre hay que tener en cuenta el entorno en el que se pelea para saber qué tipo de objeto vale la pena usar en contra de los Otros.

Algunos combates del juego cuentan con secuencias dignas de un ‘shonen’.

En la versión para Xbox Series X/S el juego nunca pierde fluidez en batalla, incluso en resoluciones por encima de 1080p. Desafortunamente, lo anterior se ve manchado por algunos problemas con la cámara en los combates y algunas otras decisiones de diseño que restan vida a algunas secciones del juego.

Scarlet Nexus es un juego con estética de ‘anime’, pero con aire de novela gráfica

El diseño de personajes de Scarlet Nexus y el uso de las escenas estáticas es un gran recurso, el cual anima a ver la serie animada de este videojuego.

A nivel gráfico, Scarlet Nexus no desentona. Sin embargo, las texturas o elementos repetidos en los escenarios junto a algunos sectores vacíos hacen ver que este es uno de los tantos juegos que llevan la cruz de los lanzamientos compartidos entre generaciones de consolas. Pero este no es el mayor «pecado» de Scarlet Nexus, ya que algunos fanáticos no perdona la forma en que es contada la historia. Esto debido a que gracias a la estética ‘anime’ que tiene el juego, lo más lógico es tener un montón de escenas animadas y en vez de eso tenemos solo imágenes y texto como si de alguna novela gráfica se tratara.

Sin tener una respuesta oficial se podría decir que esto es un homenaje o referencia a Berserk del recientemente fallecido ‘mangaka’ Kentaro Miura.

Lo cierto es que, si queremos ver la historia de Kasane y Yuito animada, para eso tenemos el ‘anime’ distribuido para Colombia y Latinoamérica por Funimation. No obstante, lo que para algunos puede llegar a ser un punto negativo, nosotros lo encontramos sumamente inteligente. Es así que la forma en la que es contada la historia del videojuego Scarlet Nexus no desentona y llega a expandir la historia y desarrolla más a los personajes. En pocas palabras, el ‘anime’ y el videojuego logran complementarse para disfrutar este nuevo universo de Bandai Namco.

¿Cuántos finales tiene Scarlet Nexus?

La historia de Yuito o Kasane en Scarlet Nexus es contada a través de 12 fases, para cada uno de los protagonistas, las cuales desembocan en un único final que tiene cambios mínimos dependiendo el protagonista que elijamos para empezar nuestra aventura.

Scarlet Nexus 8/10 Nota Lo que nos gustó -La historia y el desarrollo de personajes.

-Los combates son dinámicos y fáciles de manipular.

-Gracias a las rutas independientes de Yuito y Kasane, el juego se disfruta en ambas rutas. Lo que no nos gustó -Los gráficos a pesar de no ser malos, si podrían ser mejores.

-Algunos problemas de cámara en los combates.

-El diseño de niveles es linear. En resumen Scarlet Nexus es un juego divertido, el cual aprovecha su historia y la espectacularidad y simpleza de su sistema de combate para enganchar al jugador. Sin embargo, el diseño de niveles, la falta de profundidad de los elementos RPG y lo aburridas que son las misiones secundarias le restan ritmo a unas de las propuestas más interesantes que ha tenido Bandai Namco en el 2021.

Reseña hecha con una copia digital de Scarlet Nexus para Xbox Series X/S provista por Bandai Namco Latinoamérica.