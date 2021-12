Scorn – Lanzamiento, jugabilidad, historia, requisitos para PC y más

Desde su revelación en 2016, Scorn ha mantenido intrigados a los jugadores gracias a su visceral y macabro diseño. Bueno, eso y su prolongado desarrollo. Creado por el estudio serbio Ebb Software, este juego en primera persona comenzó con una campaña en Kickstarter. Aunque esta fracasó, la segunda recaudó los fondos solicitados. Sin embargo, las actualizaciones sobre el proyecto se mantuvieron escasas durante los siguientes años. No fue hasta 2020 que el estudio volvió a compartir jugabilidad y demás información.

Aquí encontrarán lo que se ha revelado sobre el juego. Esto va desde la fecha de lanzamiento de Scorn y su jugabilidad hasta cómo abarcará su historia y los requisitos para jugarlo en PC.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Scorn?

La fecha de lanzamiento de Scorn será en algún momento de octubre de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a Xbox Series X/S. También llegará a PC vía Steam, Windows Store y GOG.

¿De qué tratará la historia de Scorn?

Aunque Ebb Software ha confirmado que Scorn tendrá una historia, los detalles de esta han permanecido como un misterio. Lo único que se sabe es que los jugadores tendrán el control de un ser antropomórfico que ha despertado en un mundo de pesadilla claramente inspirado en la obra del artista suizo Hans Ruedi Giger. No obstante, los jugadores tampoco recibirán una narrativa ortodoxa. En una entrevista con Fanbyte.com, Ljubomir Peklar —director del juego en Ebb Software— dio a conocer que no habrá diálogos ni narración. Similar a juegos como Shadow of the Colossus, la trama será relatada a través del entorno y 100% visual.

Por el momento, la trama de Scorn permanece como un misterio.

“Será como una película expresionista. El punto no es que expliquemos de qué trata el viaje. Los jugadores deben experimentarlo y plantear sus propias interrogantes y respuestas”. Ljubomir Peklar, director del juego en Ebb Software

H. R. Giger no es la única inspiración detrás de las locaciones y criaturas que los jugadores hallarán a lo largo de la aventura. En una entrevista con PC Gamer, Peklar citó la obra del pintor polaco Zdzisław Beksiński como otra de sus inspiraciones. Los jugadores no solo habitarán un mundo que mezcla lo orgánico con lo mecánico, sino que interactuarán con él. En múltiples entrevistas, Peklar ha insistido que el mundo de Scorn será un personaje.

“El juego lidia con la anatomía humana de forma utilitaria, justo como nuestros órganos y carne trabajan como un sistema cohesivo”. Ljubomir Peklar, director del juego en Ebb Software

¿Cómo será la jugabilidad de Scorn?

Fundamentalmente, Scorn será un juego de disparos en primera persona. Aun así, la acción será secundaria. Será similar a un ‘survival horror’ en el sentido de que los jugadores tendrán que administrar su munición y escoger cuidadosamente sus peleas para no ser rodeados por enemigos. La perturbadora presentación visual solo es otro factor que acentuará el estrés.

Los jugadores explorarán un mundo abierto conformado por varias regiones interconectadas. Cada una representará una temática específica y estará conformada por un laberinto de habitaciones y pasillos. Por supuesto, a lo largo de estos habrá rompecabezas y personajes relevantes para la trama. A medida avancen por el mundo abierto creado por Ebb, los jugadores podrán adquirir nuevas armas, habilidades y demás objetos. Sin embargo, muchas de estas mejoras pasarán desapercibidas si no abren bien los ojos o exploran lo suficiente.

Cabe aclarar que Scorn no será un ‘roguelite’ ni tendrá contenidos generados de forma procedimental. Su historia llegará de la mano con un extenso diseño de niveles.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Scorn en PC?

La jugabilidad de Scorn será básica, pero inmersiva.

Requisitos mínimos para jugar Scorn en PC

Sistema operativo: Windows 7, 8, 10 (64 bit)

Windows 7, 8, 10 (64 bit) Procesador: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300

Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 M emoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM G ráficos: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7870 D irectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados para jugar Scorn en PC

Sistema operativo: Windows 7, 8, 10 (64 bit)

Windows 7, 8, 10 (64 bit) Procesador: Intel Core i5-2500 / AMD FX-8350

Intel Core i5-2500 / AMD FX-8350 M emoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM G ráficos: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 D irectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!