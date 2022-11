Hace seis años, el estudio serbio Ebb Software lanzó bajo la extinta iniciativa Steam Greenlight el primer tráiler de Scorn. Ahora, el juego que toma una profunda inspiración en el arte de Zdzisław Beksińsk y en especial a H.R. Giger, ya se encuentra disponible para Xbox Series S|X y PC vía Epic Games Store o Steam. Es precisamente esta última versión de Scorn, la que hemos utilizado para esta reseña donde les contaremos si este juego vale la pena o pasará como otro juego de terror más del montón.

Los suscriptores de Xbox Game Pass pueden descargar este juego a sus dispositivos, ya que hace parte del catálogo desde el primer día de su lanzamiento.

En Scorn todo entra por los ojos

Los lúgubres escenarios de Scorn son inquietantes y siempre instan en buscar que el jugador se sienta inmerso y confundido.

Antes de hablar de la jugabilidad de Scorn es pertinente darle un espacio a la dirección artística y al apartado técnico del juego de Ebb Software. Ya que cada rincon de Scorn cuenta con un gran nivel de detalle. Como dijimos al inicio de nuestra reseña, Scorn parece sacado de una de las obras o trabajos de Zdzisław Beksińsk o H.R. Giger.

Este último —y del que más ha tomado inspiración Ebb Software— es conocido por su trabajo en las películas Tokyo: The Last Megalopolis (1988), Species (1995) y varias cintas del universo de Alien dirigidas por Ridley Scott y David Fincher.

Son precisamente estas últimas películas, las que se ven más referenciadas en los escenarios y criaturas que veremos a través de nuestra aventura por un nauseabundo mundo, que irá mutando a medida que nuestro personaje evoluciona o toma otras formas.

El uso de la niebla es fundamental para hacer sentir al jugador incómodo y a nivel técnico ayuda a que los recursos se enfoquen en elementos que están más cerca del jugador.

Cada rincón de los escenarios que hemos visto en nuestra reseña de Scorn tienen un gran nivel de detalle y el uso de la iluminación es sobresaliente. Esto debido a que el jugador no cuenta con textos o narración que le expliquen qué pasa en este mundo.

Por este motivo es que las luces resaltan, ya que sirven como medio para mostrar el paso del tiempo en las decadentes estructuras que veamos. En otros casos ayuda a que el jugador se sienta incomodo o agobiado en los pasillos donde todo parece estar vivo y donde no se sabe qué podría ser una amenaza para nuestro protagonista.

Gran optimización para usuarios de AMD

El juego gráficamente no es exigente, así que con un PC gama media se puede disfrutar al nivel de una consola de actual generación.

Hemos analizado Scorn con un CPU Ryzen 3700X, 16 GB de RAM, una ‘board’ Crosshair VIII Hero y una GPU Radeon 5700. Adicionalmente, gracias a la tecnología FRS 2 (FidelityFX Super Resolution 2), agregada en una reciente actualización, el desempeño del título mejora en equipos de gama media.

En el caso de consolas de actual generación, durante nuestra reseña probamos el juego en Xbox Series S gracias a su reciente adición al catálogo de Xbox Games Pass y su desempeño nos ha sorprendido. El juego corre a 1080p con un manejo de texturas decente y sin decaer la tasa de cuadros por segundo. Eso sí, si son usuarios de PC, les recomendamos tener un SSD para correr el juego. Ya que es fundamental para una correcta carga de las texturas.

Un verdadero ‘survival horror’

Scorn, gracias a su diseño artístico y manejo del sonido en los escenarios, es toda una experiencia desagradable que en todo momento tienta nuestra curiosidad.

En cuanto a la jugabilidad de Scorn, hay que decir que nos encontramos con un título que para algunos jugadores puede ser complicado. Esto no solo por su arte, el cual no es para todo mundo debido a su alto contenido sangriento y de desnudez, que puede ser considerado desagradable para algunas personas. Sino también porque Scorn no cuenta con diálogos, mapa o ninguna clase de ayuda o tutorial en pantalla. A lo anterior, hay que sumarle que Scorn es un juego con un ritmo sumamente pausado y con un extremadamente limitado inventario de armas y municiones.

Algunos de los acertijos de Scorn son sencillos. Por otro lado, existen acertijos que serán en exceso exigentes y podrán a prueba nuestra paciencia para seguir o no jugando el título de Ebb Software. Otros simplemente nos harán preguntarnos, ¿qué rayos estamos haciendo?

Parte importante de la jugabilidad de Scorn es la exploración y la resolución de acertijos o puzles, lo cual al no tener acceso a mucha información demanda paciencia y análisis por parte del jugador. Sin embargo, al encontrarse con los primeros enemigos —que salen luego de un buen tiempo de haber empezado la partida— la mejor opción que tenemos no es el conflicto.

Esto ya que en un principio los enemigos que encontraremos no son fáciles de eliminar y —como habíamos comentado— el inventario de municiones es bastante limitado. En cuanto a la historia, Scorn es sumamente críptico y de nosotros depende interpretar los misterios de esta civilización alienígena, que guarda muchas similitudes con nuestra anatomía y armamento.

Scorn 8/10 Nota Lo que nos gustó - Ambientación y dirección artística sobresaliente. - Desafiante como pocos 'survival horror' actuales. - Buena optimización y desempeño en Xbox Series S. Lo que no nos gustó - Poca variedad de armas. - El juego no nos enseña a curarnos. - Algunos acertijos se vuelven repetitivos. En resumen Scorn más que un juego es un viaje que nos lleva a experimentar con nuestros sentidos y poner a prueba nuestra capacidad para aguantar escenas sensibles. Este juego, el cual gráficamente es todo un homenaje a la obra de H.R. Giger, nos invita —por medio de la exportación y resolución de acertijos— a conocer una civilización antigua que por alguna razón desconocida ha caído en decadencia. Sin embargo, el título de Ebb Software, a pesar de su gran dirección artística y optimización técnica, no es para todo el mundo. Esto no solo por sus controversiales temas, sino también por su jugabilidad que puede ser tildada de arcaica por algunos. Si después de todo esto siguen con curiosidad, tengan por seguro que Scorn la va a saciar.

Reseña hecha con una copia digital de Scorn para Steam brindada por Kepler Interactive.