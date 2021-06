Five Nights at Freddy’s, un pequeño título independiente desarrollado por una sola persona, se convirtió en uno de los más importantes juegos de la pasada década. Esta obra y sus secuelas cambiaron no solo la cara de los videojuegos de horror, sino el mundo del ‘streaming’ y los youtubers. Solo faltan unas semanas para su séptimo aniversario, pero Scott Cawthon, creador de FNAF, anunció su retiro.

Mediante un comunicado publicado en su sitio web, Scott Cawthon reflexiona sobre estos últimos años y decide que es hora de dejar Five Nights at Freddy’s (FNAF) de lado. Agrega que va a enfocarse en su familia y que extraña hacer juegos para sus hijos.

También aclara que esto no significa que no habrán más juegos FNAF, solo que alguien más se encargará de «continuar el show».

Esta noticia llega solo días después de que Scott Cawthon se viera involucrado en un escándalo. Salió a la luz que él ha donado dinero a campañas de políticos republicanos como Donald Trump y Mitch McConnell. Esto resulta grave porque las acciones de estas personas han lastimado especialmente a las personas LGBTI. Estas forman una parte muy importante de la comunidad de fanáticos de FNAF.

Cuando esto se reveló, muchos fanáticos se sintieron traicionados al saber que el dinero que estaban gastando en juegos y productos de FNAF estaba llegando a los bolsillos de aquellos que trabajaban para perjudicarlos.

Por su parte, Scott Cawthon emitió un comunicado declarando que ama a los fanáticos LGBTI de Five Nights at Freddy’s (FNAF), pero que no se arrepentía de las donaciones que hizo. Kotaku publicó un artículo explicando en detalle la controversia.

Scott Cawthon

Actualmente seguimos a la espera de FNAF: Security Breach, el cual saldrá a la venta para PS4, PS5 y PC antes de que termine 2021. Actualmente podemos disfrutar un pequeño titulo gratuito de la franquicia llamado Fury’s Rage.

Fuente: scottgames.com