Scott Pilgrim EX es el nuevo ‘brawler’ de Tribute Games para PC, Xbox, PlayStation y Switch

Tribute Games, en colaboración con Universal Products & Experiences y el autor Bryan Lee O’Malley, reveló Scott Pilgrim EX, un nuevo juego repleto de acción en el universo de Scott Pilgrim. Combinando ‘pixel art’ de inspiración retro con caóticos combates cooperativos para hasta cuatro jugadores, el juego nos lleva a una aventura salvaje de lucha contra el tiempo en una Toronto reinventada. Scott Pilgrim EX está previsto para llegar a PC y consolas a inicios de 2026.

Scott Pilgrim EX reinventa el universo favorito de los fans con un enfoque moderno de los ‘brawlers’ tradicionales. Los jugadores asumen el papel de Scott Pilgrim, Ramona Flowers y otros miembros del equipo estelar para combatir a diversos enemigos en una versión distorsionada de Toronto, invadida por demonios, matones veganos y robots, en una misión épica para salvar la ciudad.

Con combates emocionantes y arte explosivo, Scott Pilgrim EX reinventa los juegos de peleas en 2D para una nueva era, combinando acción de alta energía con una divertida progresión de personajes. Cada uno de los siete héroes jugables presenta un set completo de movimientos desde el inicio, pero los jugadores podrán personalizar su experiencia mejorando atributos y equipando objetos especiales, personalizando a cada luchador a su manera.

Los jugadores podrán sumergirse en una historia totalmente nueva, coescrita por Bryan Lee O’Malley y el equipo de Tribute Games. También harán uso de combos creativos, empuñando armas salvajes y luchando en acción cooperativa, todo esto acompañado de música inédita de Anamanaguchi. Regresan después de haber compuesto la banda sonora del exitoso título de 2010, Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Scott Pilgrim EX trae un nuevo y audaz capítulo tanto para los fans de toda la vida como para los recién llegados.

BenDavid Grabinski, director y ‘showrunner’ de Scott Pilgrim Takes Off, se une al equipo como consultor creativo.