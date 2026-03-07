Scott Pilgrim EX – Guía de tiendas, accesorios e insignias

A lo largo de Scott Pilgrim EX, encontramos múltiples tiendas atendidas por la multitud de personajes conocidos de la novela gráfica de Bryan Lee O’Malley. Estas las tenemos que visitar constantemente para recuperar salud, puntos de habilidad, comprar objetos equipables como accesorios e insignias, que mejoran las estadísticas de vitalidad, voluntad, fuerza y agilidad de cada personaje. Si bien todos los personajes jugables pueden compartir los objetos equipables entre sí –muy útil cuando los rotamos–, los niveles generales son individuales por cada uno y solo usándolos se pueden incrementar.

Estas son las tiendas de objetos consumibles y equipables en Scott Pilgrim EX.

El ex honesto

En la Zona comercial se ubica El ex honesto, que les resultará familiar a quienes hayan leído las novelas gráficas. Como tienda de descuentos, sus productos no son muy sobresalientes pero te podrían interesar, como el Peluche de Wallace y el Imán para nevera.

Cuero cuestionable

Cuero cuestionable es una tienda dedicada a los accesorios, que son básicamente la versión de armadura de Scott Pilgrim EX. No hay muchas tiendas de este tipo, así que vale la pena invertir tiempo y dinero en ella.

Aguacate feliz

Los fans de Todd Ingram encuentran en esta tienda una de las pocas apariciones del vegano en el juego. Las comidas del menú ofrecen buenos incentivos para consumirlas.

Fuerte burger

Fuerte Burger está un poco más arriba del parque, con una sola tienda atendida por Julie Powers y enfocada en ya sabes qué.

Rincón de Dee

La Zona comercial está repleta de tiendas, y puedes visitarla desde el principio de la historia. El Rincón de Dee únicamente tiene comida consumible.

Cueva coffee

En la prehistoria, esta tienda es el lugar perfecto para una buena taza de café oscuro y cargado, algunas papitas, pizza y hasta mamut. No puedes quejarte por el buen servicio del pasado.

Salón de maquillaje

Se encuentra en el tráiler subiendo a los Estudios cinematográficos, al plató trasero de los mismos. Ofrece varias paletas de colores para comprar.

Discos Croc

Pasando a la penúltima sección de tiendas, está el Centro, al que llegarás casi al final del juego. La primera tienda es Discos Croc, muy similar a No-Account Video, ya que sus productos son una mezcla de comida y accesorios.

Casa de las manualidades

Una tienda de insignias con algunas de las ofertas más curiosas del juego. No todas son geniales, pero hay algunas buenas opciones, vale la pena venir a recolectar los artículos que necesites.

Moda holandesa

No solo presenta un cameo de la novela gráfica Seconds de Bryan Lee O’Malley, sino que también tiene algunos accesorios interesantes que vale la pena echarles un vistazo.

Botica del bocado

La última tienda del Centro ofrece uno de los mejores consumibles del juego. Es claramente un último esfuerzo para subir de nivel, y hay un artículo en particular que vale la pena conseguir, el multivitamínico.

Puesto de perritos

Exactamente lo que ofrece el puesto de perritos calientes está en el Distrito de la destilería. No hay mucho más que decir, pero sí brinda buenas opciones de comida a precios bajos.

Pull & Gothic

En la sección Casa Vania encontramos la dimensión gótica, ubicada sobre el Callejón anexo, a la que se accede mediante algunas misiones iniciales de la historia. Aquí solo hay una tienda, centrada en paletas de colores.

Casa robot++

El Laboratorio robótico es uno de los primeros lugares que visitarás en Scott Pilgrim EX durante el tutorial del juego. La tienda Casa Robot++ se encuentra en la sala donde luchas contra Scott metalero y ofrece una variedad de artículos para comprar. El Paquete de energía es una buena opción inicial, ya que sirve para recuperarse al morir; así como el Cinturón electrónico.

Videoclub No Account

Otra ubicación que debería resultar familiar a los fans de Scott Pilgrim. No-Account Video está cerrada hasta que alcances la misión 5, ya que está vinculada a una misión de la historia. Sus objetos dan efectos como una especie de combinación de comida y accesorios.

Emblemas ardientes

Una de las tiendas más fáciles de pasar por alto en el juego, que solo se desbloquea como parte de la misión 6, al viajar a la dimensión medieval. A diferencia de Fuerte Burger, esta se centra en las insignias, algunas muy buenas.

Otras tiendas que deberías visitar

Heladería Ice Guys, Las Playas

Vegan Armory, VPD – Cuarteles de la Policía Vegana

Nihon Sushi, Wastelands

Final Cup, Wastelands

Bric A Brac, Wastelands

Tienda secreta

Para encontrarla, dirígete al Paso subterráneo y acércate a la pared para abrir la puerta. Una vez allí, verás que la tienda ofrece una amplia variedad de artículos.