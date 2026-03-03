Scott Pilgrim EX – Reseña (Switch)

Después de traer a la modernidad dos propiedades clásicas de los beat ‘em up con exponentes como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge y Marvel Cosmic Invasion, Tribute Games se encarga de desarrollar y distribuir una secuela de Scott Pilgrim vs. the World: The Game, original de Ubisoft. Los amantes de la novela gráfica de Bryan Lee O’Malley, la grandiosa película ‘live-action’ de Edgar Wright o la serie de Netflix, Scott Pilgrim Takes Off, pueden estar tranquilos, porque el autor vuelve con una nueva historia en este segundo juego, que en teoría se ubica después de la serie animada. Anamanaguchi también regresa en el apartado musical, pero el corazón de Scott Pilgrim EX yace en los ahora aliados exnovios/a de Ramona, en su mayoría jugables.

Un Scott metalero (Metal Scott) de otra dimensión secuestra a los amigos de Pilgrim, es decir al resto de la banda Sex Bob-Omb y antiguos personajes jugables. Como Scott Pilgrim y Ramona Flowers quedan solos con la misión de rescatarlos, inesperados aliados se unen a su causa, estos son: Matthew Patel, Lucas Lee, Roxie Richter, Robot-01 (creado por los gemerlos Katayanagi) y Gideon Graves. Podemos elegir a cualquiera de estos siete personajes jugables desde el principio, con hasta cuatro usuarios en el multijugador local u ‘online’. Tanto Todd Ingram como los propios gemelos Katayanagi solo participan en ataques especiales de apoyo, así como los amigos de Scott que vayamos rescatando y otros personajes secundarios.

Scott Pilgrim no da un mayor salto

El juego original de 2010 se convirtió en un clásico de los beat ‘em up, lanzado para promocionar la película en acción real con todo el estilo de arte pixelado, basado en la novela gráfica. En 2021 regresó para plataformas modernas y de ahí que Scott Pilgrim EX sea una necesaria continuación con exactamente el mismo esquema. Lo más sobresaliente de EX es la variedad de personajes y movimientos, que van más allá del equilibrado Scott Pilgrim con espada y la famosa patada ‘Tatsumaki’ de Ryu en Street Fighter. Además de Ramona con su martillo gigante y un bolso cósmico que arroja estrellas.

Jugablemente no encontramos una revisión al género beat ‘em up u otras novedades, pues Scott Pilgrim EX se asemeja más a los primeros juegos de la serie Kunio-kun y, más recientemente, River City Girls. Esto porque recorremos un mapa semilibre y no únicamente hacia la derecha de los escenarios. Disponemos de múltiples tiendas para comprar comidas que restauran los puntos de salud y habilidad, así como mejoras que incrementan los niveles de vitalidad, voluntad, fuerza y agilidad. Cada personaje controlable cuenta con su propio nivel y debemos entrenarlo por separado, incentivando así el uso de todos.

A cada uno le podemos equipar cuatro accesorios y dos insignias, compatibles entre todos sin importar el género, unos con mayores beneficios que otros. Del mismo modo, un asistente que ejecuta un mayor ataque especial, entre los que también se encuentran los exnovios/a de Ramona. Los personajes jugables no solo se distinguen visualmente, pues sus movimientos y estadísticas difieren entre sí. Es así como Lucas Lee, por ejemplo, es el tanque del equipo y referencia al alcalde Mike Haggar de Final Fight, incluida su técnica especial. Roxie es la ágil ninja con katana y Robot-01 es literalmente una máquina de pelea.

De Toronto para el multiverso

Como es de esperarse, Scott Pilgrim EX hace múltiples guiños a la cultura pop y los videojuegos, tanto en las decoraciones de escenarios, como diálogos y personajes retratados. Los jefes igualmente pasan por toda clase de diseños bizarros, como una hamburguesa robot controlada por un bebé –todo muy Roger Rabbit– y hasta el exnovio de Kim Pine en la secundaria. Curiosamente, Simon Lee fue planeado para Scott Pilgrim vs. the World: The Game como un jefe opcional apodado «Super Simon Lee», cuya idea descartada dio a su inclusión en esta secuela. Los constantes tributos a Mega Man, The Legend of Zelda y un directo escenario de Castlevania son detalles coquetos.

La historia del juego no es particularmente ambiciosa, sin alejarse del cliché de los amigos secuestrados, nos desplazamos por el pequeño mapa de Toronto hacia un lado y otro entre portales dimensionales y temporales. En general el mapa se siente muy simple y levemente diversificado. Diferentes secciones se encuentran bloqueadas y para abrirlas primero hay que desplazarse a otro sector antes de proseguir. Así mismo no es un juego largo, pero se disfruta en mejores dosis con otros jugadores, ya sea de modo local o en línea. Gracias al juego cruzado entre plataformas no tenemos problemas para encontrar partidas entre consolas Switch, PlayStation, Xbox y PC.

Incluso con numerosos enemigos en pantalla, cuando el caos se apodera de los gráficos pixelados y cuesta ubicar en ciertas ocasiones a los implicados, Scott Pilgrim EX no sufre por caídas de fotogramas o acción ralentizada. Es un juego 2D liviano y debidamente optimizado, por lo que técnicamente es de esperarse su buen desempeño. No creemos que sea tan complejo ni tenga la profundidad de contenido que algunos buscan, pero en el multijugador puede ser sencillamente divertido, para repartir golpes como en los viejos tiempos y sin mucho en qué pensar. Algunas secciones de minijuegos y plataformas no son precisamente su fuerte.

Los más fanáticos de la franquicia de Scott Pilgrim disfrutarán reencontrarse una vez más con los personajes creados por Lee O’Malley, varios de ellos haciendo cameos también como vendedores en las diferentes tiendas y almacenes del mapa de juego. Visitar estos lugares y gastar el dinero recaudado es parte de la mecánica del juego, pues resulta ser la única forma de recuperar las barras de salud y habilidad –aparte de los consumibles que sueltan los enemigos derrotados–. No como si regresar a dormir en casa, visitar una iglesia o un centro médico nos diese eso gratuitamente. ¡Así no funciona el mundo real de los videojuegos, Scott!

Reseña hecha con una copia digital de Scott Pilgrim EX para Nintendo Switch brindada por Tribute Games. El juego también está disponible en Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.