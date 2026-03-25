Screamer – Reseña (PS5)

No todos los juegos son para todos los jugadores. Eso es algo que siempre he tenido muy claro. Sin embargo, siempre creí que los juegos de carreras ‘tipo arcade’ sí eran para mi. He pasado muchas horas de mi vida disfrutando de series como Top Gear, Cruis’n, Outrun, Horizon Chase y otros títulos similares tanto en verdaderos gabinetes de arcade como en consolas. Es por eso que me emocioné tanto cuando anunciaron Screamer, un juego de carreras arcade con estética anime, énfasis en la narrativa y desarrollado en un mundo cyberpunk que parecía hecho a mi medida.

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Pero tras muchas horas de frustración, tuve que aceptar que definitivamente este juego no era para mi.

Screamer es en realidad un ‘reboot’ de una serie de juegos de carreras para PC publicados en los años 90. Yo recuerdo haber probado algunos de ellos en su día, pero este nuevo título no se les parece en nada. Esos eran juegos sin mucha historia que se desarrollaban en el “presente” y con un estilo mucho más ‘rally’, nada que ver con el mundo ‘anime’ de ciencia ficción en el que corremos ahora.

La historia gira alrededor de un torneo ilegal organizado por un misterioso individuo conocido solamente como “Mr. A”. Los participantes son varios equipos de tres personas con diferentes objetivos que varían entre la simple búsqueda de emociones y las venganzas personajes. Podemos jugar la historia varias veces desde el punto de vista de cada uno de ellos para conocer más sobre este mundo y los misterios que esconde el torneo.

Todos los personajes cuentan con diseños muy interesantes y aunque caen dentro de los clásicos estereotipos del anime, tienen personalidades muy marcadas y detalles que los hacen especiales (me encanta que Gage sea un mecánico que no soporta ensuciarse y que habla con su perro). Algo muy interesante es que cada personaje habla en su propio idioma —algo que es explicado en la trama con la existencia de un traductor universal— y aunque eso llama mucho la atención inicialmente, eventualmente se vuelve fastidioso sobre todo si prefieren oír los diálogos en lugar de leer los subtítulos.

Aunque la premisa de Screamer no es realmente original, los personajes y sus historias me atrajeron lo suficiente como para querer ver las tramas hasta sus finales, lo cual me resultó imposible porque, por más que lo intentara, controlar los autos en las carreras se me convirtió en una tarea sisifeana.

La idea principal detrás del control de los autos es muy interesante: usamos la palanca análoga izquierda para conducir y la derecha para derrapar. Pero por alguna razón, es un sistema que nunca pude operar correctamente. Todos mis intentos de tomar una curva, sin importar si fuera cerrada o abierta, terminaban en choques o pérdidas de velocidad. Todos mis intentos de cambiar de estilo de juego —jugar más lentamente, enfocarme solamente en los derrapes, elegir diferentes personajes, no usar turbos, usar más turbos— terminaron en fracaso.

Sé que es posible jugar Screamer “correctamente”. He visto a otros jugadores en línea controlar sus autos sin problema incluso en las curvas más complicadas. Pero por más que yo lo intentaba, no podía lograrlo.

Viendo esta situación intenté disfrutar del juego de otra manera. Screamer tiene una mecánica muy interesante que son las carreras en equipos. En éstas, el ‘líder’ debe tratar de mantenerse a la cabeza mientras sus dos compañeros se enfocan en atacar a los demás autos para darle ventaja al equipo. Pero tampoco funcionó para mí. Los autos de los acompañantes se siente aún más “pesados” y tratar de alinear correctamente los ataques o usar los escudos en los momentos adecuados exigían una precisión que mis envejecidas manos no lograban.

¿Tal vez sea eso? ¿Me estoy volviendo viejo? Más de 40 primaveras tienen que haberme costado algo de habilidad, pero volví a jugar algunos de mis juegos de carreras arcade favoritos —especialmente Horizon Chase Turbo, que por culpa de Epic Games va a ser retirado de las tiendas a mediados de 2026— pero pude disfrutarlos sin problemas incluso en las dificultades más altas. “Yo soy bueno para esta clase de juegos”, me dije. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con Screamer? Incluso llegue a probar una curiosa opción de accesibilidad que tiene para jugar solo con una mano, pero me fue peor.

Cada segundo que pasaba con el juego me frustraba más y más porque todos los elementos aparte de la jugabilidad me llamaban la atención. Aunque no tiene muchos biomas, hay una buena variedad de pistas dentro de ellos con excelentes ejemplos de la estética cyberpunk, pero no limitados a las tradicionales ciudades nocturnas llenas de neón. También tiene una buena variedad de modos de juego y opciones para personalizar el auto. Aunque algunas de sus melodías son fastidiosas —debía bajarle el volumen siempre que comenzaba a jugar debido a su chillona música de menú— tiene excelentes tonadas electrónicas que fluyen a la perfección con sus entornos y diseños futuristas.

Pero todo eso quedó opacado por mi incapacidad de adaptarme a sus controles. He leído a otros críticos y jugadores que también han expresado frustración por lo mismo, pero en casi todos esos casos dicen que eventualmente “lograron acostumbrarse” y comenzar a disfrutar el juego. ¿Entonces es un problema mío? ¿Será que en realidad hay un problema de controles poco intuitivos que solo yo puedo sentir? Quisiera poder decirlo. Quiero decir que es culpa del juego. Quiero decir que es culpa mía. La verdad es que no lo sé.

Hay muchos elementos por los que Screamer puede valer la pena. Son pocos los juegos de carreras tan dedicados a la narrativa y su estética ‘anime cyberpunk’ lo convierte en algo realmente único, pero no puedo recomendarlo fácilmente solamente por esas características. Creo que es un buen juego, creo que la mayoría de amantes de los títulos de carreras lo van a disfrutar mucho, pero temo que tal vez alguno de ustedes pueda tener el mismo problema que yo con su jugabilidad. Tristemente, no tiene demos disponibles en ninguna plataforma así que no puedo decirles que deben “probarlo antes de comprarlo”.

A lo mejor, existe un juego en el mundo para cada uno de nosotros que simplemente no podemos jugar bien por más que queramos. Yo encontré el mío.

Reseña hecha con una copia digital de Screamer para PS5 brindada por Milestone. Este juego también está disponible para Xbox Series X|S y PC.