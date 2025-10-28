Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control

No sé ustedes, pero yo soy de los que disfruta más los juegos de carreras cuando son menos realistas y más ‘arcade’. Es por eso que me gustan más los Mario Kart y los Horizon Chase que los Gran Turismo y los Forza. Me alegra anunciar que pronto tendremos otro juego de ese estilo bajo el nombre de Screamer, un juego de carreras «estilo arcade» con gráficos muy anime y un sistema de control que usa los dos análogos y nos llama mucho la atención.

Este juego fue revelado hace unos meses mediante un llamativo tráiler y ahora tenemos un nuevo video en el que los desarrolladores del estudio Milestone —responsables de los Moto GP y Hot Wheels Unleashed— hablan sobre las mecánicas de equipos de corredores, el combate y cómo usaremos los dos ‘sticks’ del control para derrapar. El video está solo en inglés y no les recomendamos usar las opciones de traducción de audio con IA de YouTube porque son asquerosas.

El sistema de control de este juego de carretas permite girar y derrapar de forma independiente, por lo que se pueden realizar giros precisos con una palanca y maniobras exageradas con la otra. Por su parte, los equipos de tres personajes hacen que repartirse el trabajo de combatir y correr se distribuya entre los jugadores. También tiene un sistema llamado Eco que es el que permite atacar, escudarse y usar impulsos de velocidad.

Screamer saldrá PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en una fecha aún no anunciada de 2026. Si están interesados, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.