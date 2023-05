SD Gundam Battle Alliance: Sulleta y el Aerial de the Witch from Mercury llegan al juego

Hace dos meses regresó el ‘anime’ Mobile Suit Gundam: the Witch from Mercury a la televisión japonesa y los servicios de streaming de ‘anime’. Ahora, con un nuevo tráiler, Bandai Namco ha anunciado que la primera protagonista femenina de un ‘anime’ de Gundam llegará como uno de los personajes descargables DLC al videojuego SD Gundam Battle Alliance.

¿Qué contenido incluye el DLC de the Witch from Mercury de SD Gundam Battle Alliance?

El paquete DLC de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury incluye el Aerial como nueva unidad jugable y a Suletta Mercury como piloto. El DLC también incluye piezas de expansión para la unidad, como el «Emblema del Holder», un «Tomate de Miorine» y un «GUND-ARM Inc. Clip». Todos estos objetos hacen referencia a los acontecimientos que se han visto en el ‘anime’ protagonizado por Sulleta Mercury. Por último, el paquete DLC también incluye tres billetes de 100.000 cap, junto con materiales ‘Uncap’ de primer y segundo nivel.

En nuestra reseña de SD Gundam Battle Alliance dijimos que este es un juego hecho a la medida de los fanáticos del ‘anime’ creado por Yoshiyuki Tomino para el estudio Sunrise. Los conocedores podrán revivir batallas épicas como la Operación Odessa o conocer a pilotos como Io Fleming de Mobile Suit Gundam: Thunderbolt. Todo esto ambientado con la música original del ‘anime’ al que pertenece cada escenario. Sin embargo, si no conocen a fondo esta franquicia y no les molestan los gráficos discretos y no entender muchas referencias puede que este juego los logre entretener.

SD Gundam Battle Alliance

Fuente: Comunicado oficial de Bandai Namco