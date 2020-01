SD Gundam G Generation Cross Rays – Reseña

Este juego pertenece a la franquicia SD Gundam G Generation, que debutó en 1996 para el Sufami Turbo. Este fue un accesorio construido por Bandai para la consola Super Famicom, el cual permitía que algunos juegos pudieran ‘cruzarse’. Precisamente, la franquicia que dio mayor uso a esta particularidad fue SD Gundam G Generation con seis juegos cruzables. Cuatro de estos títulos abarcaban algunas épocas de la línea de tiempo ‘Universal Century’. Mientras tanto, los otros dos juegos contarían con las historias de G Gundam y Gundam Wing.

El diseño y concepto de los SD Gundam provienen de un concurso que ganó Koji Yokoi en la década de los ochenta.

Es así como llegamos al presente, ya que la versión de PC de SD Gundam G Generation Cross Rays es la primera en ser lanzada a nivel mundial. Así que para el público latinoamericano, las historias y la jugabilidad de este RPG táctico no son tan comunes como en el continente asiático.

Podremos elegir 13 historias de diferentes líneas de tiempo, entre las cuales están algunos spin-off de Wing, SEED, 00 y IBO.

La historia en SD Gundam G Generation Cross Rays, a diferencia de la de Genesis, uno de los últimos juegos con buen presupuesto lanzados en PS Vita; se enfoca en series de la «nueva» generación como Seed, Seed Destiny, Wing, 00 y Iron Blood Orphans. Adicionalmente, algunos de los spin-off de estas series también tienen sus historias en el juego. No obstante, estas no tienen un contexto claro para el jugador que no sigue el material fuente, que en el mayor de los casos no llega a Occidente.

Hay que agregar que el juego cuenta de forma corta –y confusa para gente no familiarizada con las series de Gundam– las historias de la mayor parte de series. Además, la línea de tiempo de Mobile Gundam 00 es la única que tiene un vacío entre sus partes.

Para conocer el destino de los personajes de Gundam 00P deberemos leer el manga 00I.

Los nuevos en esta franquicia verán que la jugabilidad de SD Gundam G Generation Cross Rays no es muy complicada. Esto gracias a sus bases, que son similares a las de cualquier RPG de estrategia por turnos. Sin embargo, en este título –al igual que en los Super Robot Wars– los jugadores deberán tener en cuenta las habilidades del piloto y las de la unidad aparte. Las misiones por lo general se dividen en dos partes, la primera mitad nos enfrenta a acontecimientos específicos de la historia en la que estemos. Mientras que la segunda mitad, nos permitirá enfrentarnos a un nuevo grupo de enemigos con nuestras unidades y las de la historia. Esto mientras se cumplen algunos objetivos obligatorios y otros secundarios.

No todas las series tienen el mismo tratamiento. Esto debido a que los objetivos de las misiones en IBO y los spin-off no se limitan a simplemente derrotar a todos los enemigos, como si lo hacen la mayoría de las misiones de Wing, SEED y SEED Destiny. Algo que debemos agregar es que este juego, al igual que los SRW, en sus misiones finales nos enfrenta a numerosas hordas de enemigos. Esto puede llegar a ser tedioso para los nuevos jugadores. Sin embargo, no es nada que no se pueda solucionar con un buen manejo de recursos.

Con el conocimiento y los recursos adecuados se puede romper el juego.

En Cross Rays, los recursos y las opciones de personalización son dos de los aspectos que lo hacen brillar con luz propia. Esto debido a que, si bien la historia no es original y cada serie tiene alrededor de 13 episodios para ser relatada, las opciones de personalización de escuadras son muy amplias. Es por esta razón que deberemos cumplir los objetivos en las misiones y desplegar grupos. Estas misiones pueden tomar entre una y cinco horas, así que durante ese tiempo las unidades de esa escuadra no estarán disponibles para las misiones principales.

En el campo de batalla, los jugadores tendrán comandos para mover, atacar, usar partes, habilidades y revisar las estadísticas de la unidad. Sin embargo, en Cross Rays se pueden hacer incursiones con nuestra escuadra. Este tipo de ataque usa a todas las unidades de un grupo, o parte dependiendo de lo cerca que estén, para hacer un ataque a múltiples enemigos o enfocar todos los ataques en uno solo. Otro beneficio de las escuadras es la posibilidad de curarse al principio de cada turno, siempre y cuando no se rompa el esquema de la escuadra.

La dificultad nos permite ganar más experiencia, dinero y mejores partes de los combates contra unidades importantes.

La música del juego cuenta con temas instrumentales provenientes de las series de anime. Sin embargo, en la versión de PC podemos alimentar la biblioteca de sonidos con nuestra propia música. Esto es un gran acierto, ya que solo en Japón se consigue el DLC con las versiones vocales de las canciones del anime. En cuanto al apartado gráfico, el título muestra las batallas con pequeñas secuencias en CGI. Estas son discretas y se alejan de la espectacularidad a la que Super Robot Wars nos tiene acostumbrados.

SD Gundam G Generation Cross Rays 8/10 Nota Lo que nos gustó -Muchas opciones de personalización y unidades para elegir.

-Posibilidad de cargar nuestra propia música.

-Es un juego largo y con mucha rejugabilidad. Lo que no nos gustó -Algunos spin-off carecen de contexto en el juego.

-La localización falla en algunos textos.

-No hay suficientes opciones para cambiar la apariencia de nuestro avatar. En resumen SD Gundam G Generation Cross Rays no niega ser un juego creado para un nicho muy específico, pero aún así es altamente recomendable. Esto gracias a la selección de series, que al no estar basadas en la línea de tiempo más amplia y compleja de la franquicia, le permiten al jugador disfrutar de cada historia como si fuera un juego individual. No hay mejor momento para celebrar los 40 años de la obra de Yoshiyuki Tomino que con este gran RPG táctico.

Reseña hecha con una copia digital de SD Gundam G Generation Cross Rays para Steam brindada por Bandai Namco Latinoamérica.