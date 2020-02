By

Originalmente lanzado como una exclusiva japonesa, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius —‘spin-off’ de Final Fantasy Brave Exvius— tuvo un espacio en la conferencia de Square Enix en E3 2019. A través de un adelanto, la compañía dio a conocer que este título llegaría a América y Europa. Sin embargo, no especificó una fecha de lanzamiento.

Ahora, ocho meses después del anuncio para Occidente del JRPG táctico, Square Enix ha dado a conocer que todos los usuarios de dispositivos iOS y Android ya pueden preregistrarse para desbloquear recompensas exclusivas una vez el juego esté disponible. Tan solo basta hacer click en este enlace, escoger la plataforma de preferencia y proveer un par de datos.

La historia del juego se ambienta en el continente de Ardora. Este se encuentra en el mundo de Lapis, el mismo en el que transcurre Final Fantasy Brave Exvius. La trama gira alrededor de la guerra entre cinco naciones —Lionis, Hourne, Wezette, Fennes y Sanctum— que utilizan el poder de las Visiones: manifestaciones físicas de guerreros de diferentes eras y mundos.

Como se puede apreciar en el más reciente adelanto, la jugabilidad de este título será similar a la de Final Fantasy Tactics. Los jugadores podrán escoger hasta seis unidades —las cuales podrán personalizarse dependiendo del trabajo al que apliquen— para llevar al campo de batalla, las cuales deberán desplazar estratégicamente en un tablero.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius se lanzará durante el segundo trimestre de 2020. Estará disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: comunicado de prensa de Square Enix