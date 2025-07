Se acerca otro Pokémon Presents pero lo que la mayoría quiere son los juegos de Game Boy en Switch

The Pokémon Company tiene previsto presentar un nuevo Pokémon Presents en julio, prometiendo a los espectadores las últimas novedades y noticias del mundo Pokémon. Este es el segundo de estos eventos en 2025 hasta la fecha, tras el Día de Pokémon del pasado 27 de febrero. El próximo Pokémon Presents se transmitirá en el canal oficial de Pokémon en YouTube el martes 22 de julio a partir de las 8am hora Colombia.

Si bien The Pokémon Company no ha revelado qué juegos presentarán, lo más probable es que hayan nuevas imágenes de Pokémon Legends: Z-A, que llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 16 de octubre. Este juego presentará una nueva aventura ambientada en Ciudad Luminalia, en la región de Kalos presentada por primera vez en Pokémon X/Y.

Pokémon Champions también fue anunciado en febrero, así que esperamos obtener más detalles sobre este título multijugador. También podemos esperar actualizaciones sobre muchos de los juegos como servicio de la franquicia, como Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon GO, Pokémon Unite y Pokémon Sleep. Además de juegos, una segunda temporada de Pokémon Concierge llegará a Netflix en septiembre. La compañía también tiene en desarrollo una secuela de la película de 2019, Pokémon: Detective Pikachu.

Sin embargo, todo esto es información ya conocida. Lo que en verdad andan pidiendo durante meses y años los fanáticos de Pokémon a través de redes sociales y cualquier medio donde se presente información de la franquicia, es que los juegos clásicos para Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance lleguen a Nintendo Switch Online en las dos consolas híbridas de la compañía. No es imposible pero aún así, The Pokémon Company hasta ahora ha decidido no relanzarlos desde el cierre de la eShop para 3DS. En esta última incluso los juegos de Pokémon para GBA nunca estuvieron disponibles.

¿Llegarán algún día las primeras tres generaciones RPG de Pokémon a Nintendo Switch Online?