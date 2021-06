PlayStation Talents es una iniciativa española que busca promover el desarrollo, el estudio y el trabajo en campo de los videojuegos. Este proyecto cuenta con unos premios para apoyar a los equipos de desarrollo. Es así como Weird Beluga Studios presentó el año pasado Clid the Snail y ganó la VI Edición de los Premios PlayStation Talents. Finalmente, este fin de semana presentaron el tráiler anunciando este juego.

Este juego tendrá como protagonista a Clid, un caracol antropomórfico que combatirá a varios enemigos en su camino. Clid no estará solo, lo acompañará Belu, una libélula que ayudará al caracol en su aventura. Esta curiosa pareja mostrará una gran amistad pese a sus diferentes personalidades. De hecho, en Clid the Snail se podrán apreciar las conversaciones de este par y se mostrará el particular carácter de Clid.

Durante la aventura, el jugador podrá conseguir muchas armas, las cuales podrá combinar para conseguir diferentes efectos. Además, Clid encontrará diferentes obstáculos en su camino y deberá resolver algunos enigmas para poder avanzar en la historia. Otras características que tendrá Clid the Snail se aprecian en su arte, pues el juego llevará al jugador por diversos y coloridos escenarios.

Clid the Snail será distribuido por Koch Media. Este título se lanzará en algún momento de 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Fuente: canal de PlayStation España en YouTube

Vía: Gematsu