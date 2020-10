Este pasado fin de semana, Electronic Arts estaba dando indicios sobre una posible entrega de Need for Speed dedicada a las persecuciones entre corredores renegados y las fuerzas de la ley. Las especulaciones de los fans y una aparición en los listados japoneses dieron la pista de una remasterización de Need for Speed: Hot Pursuit. Luego de un conteo regresivo en una página web, EA lo ha confirmado: la remasterización es real.

Aparte de las mejoras gráficas, Hot Pursuit Remastered incluye nuevas características como soporte 4K a 60 cuadros por segundo, modelos en alta resolución, mayor campo de visión y modelado de distancia, reflejos, sombras y muchos más objetos en pantalla.

En el aspecto de jugabilidad, la remasterización contiene juego cruzado entre plataformas para multijugador. Adicionalmente, EA confirmó el regreso de Autolog, la red social para publicar todo lo que se respira en Need For Speed y compartir tiempos, buscar amigos y rivales con quienes correr. Por otra parte, habrá nuevos desafíos, logros y retoques cosméticos.

Hace mucho se sabía de Need For Speed: Hot Pursuit Remastered. Un reporte publicado el pasado junio indicaba que el juego de Criterion estaba siendo adaptado para la generación actual y no había muchos esfuerzos por mantenerlo en secreto.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered arrancará motores el próximo 6 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Los corredores de Switch podrán acelerar el 13 de noviembre.

Vía: VG24/7